Congreso alistaría moción de censura contra Fernando Rospigliosi por no convocar a pleno extraordinario

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Edgard Reymundo, de la bancada de Bloque Democrático Popular, informó que se está buscando juntar firmas para presentar una moción de censura contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por no convocar a pleno extraordinario.

Culpó al fujimorismo

En entrevista para Exitosa, el parlamentario consideró que Fuerza Popular está obstaculizando el desarrollo de un pleno extraordinario para debatir las mociones de censura contra el presidente José Jerí.

"Si no es blindarlo está obstaculizando la realización del pleno aduciendo algunas cuestiones administrativas, porque las firmas están debidamente convalidadas, toda vez que se trata de firmas totalmente digitales. Por eso no creo yo que el fujimorismo solamente blinde sino que está obstaculizando la realización de este pleno tan importante para que de esa forma podamos nosotros dilucidar y resolver esta crisis que está sufriendo nuestro país", declaró.

Como se recuerda, Fernando Rospigliosi aseguró que se convocaría a la brevedad el pleno tras subsanar los errores con las firmas presuntamente invalidadas. En ese sentido, el legislador Reymundo adelantó la intención de buscar su censura.

"He tenido una conversación en el cuál a mi me han señalado que estarían alistando una censura por este hecho contra el presidente interino del Congreso, el señor Rospigliosi. (...) En política nada está señalado, lo que hay que ver es como evolucionan las circunstancias y las condiciones en este momento en nuestro país son sumamente complejas", expresó.

Piden a Waldemar Cerrón convocar a Pleno

La bancada de Renovación Popular, envió un oficio al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, para solicitarle que convoque a un pleno extraordinario.

"Solicitarle se sirva convocar de manera urgente a la realización de un pleno extraordinario al amparo del artículo 50 del Reglamento del Congreso, en atención a que el presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi de la bancada de Fuerza Popular, de manera ilegal y arbitraria, ha 'rechazado de plano' nuestro oficio que contiene 79 firmas", indicaron.

Sostienen que el Reglamento del Congreso no exige como requisito de admisión la validación de firmas, por ello consideran que lo dicho por Rospigliosi "obedece a que públicamente ha manifestado estar en contra del debate de las mociones de censura" contra José Jerí.

Asimismo sostuvieron que el sistema de validación no es confiable y presenta fallas técnicas, pues el titular del Congreso en sus redes sociales aseguró que solo 29 firmas eran válidas, sin embargo, tras hacer el procedimiento por su cuenta, notaron que 38 firmas son válidas.

En ese contexto el congresista Edgard Raymundo reveló que en el Congreso se estaría buscando juntar firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi.