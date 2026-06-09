Capturan a banda de extorsionadores vinculada a atentados y asesinatos de conductores en Lima Norte

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú logró capturar a una banda de extorsionadores implicada en varios atentados contra empresas de transporte y en el asesinato de conductores. La intervención se realizó en San Martín de Porres, pocos días después del crimen de un chofer de la empresa Etupsa 73, quien fue atacado a balazos en el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra.

Según las investigaciones, durante un operativo conjunto ejecutado por diversas divisiones policiales fueron detenidos cuatro ciudadanos venezolanos. Entre ellos se encuentra el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del conductor el último sábado. No obstante, la Policía sostiene que el ataque habría sido planificado y ejecutado con la participación coordinada de todos los integrantes de la organización criminal.

General PNP brinda balance de atentados

Las diligencias permitieron ubicar un inmueble de dos pisos en la calle José Olaya, donde los agentes encontraron el vehículo negro que habría sido utilizado para la fuga tras el atentado. Además, durante el registro se halló una libreta con anotaciones que detallaban los montos cobrados a las víctimas y las ganancias obtenidas mediante actividades extorsivas.

El comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola, reveló la magnitud de las operaciones ilícitas de la banda. "Por lo menos en unos 800 a 1 millón de soles (...) regularmente les cobraban 5000 soles cada 15 días y hay una cuota inicial de 20,000 soles, esto se sabe por el seguimiento y levantamiento de secreto bancario que se ha hecho (...) ellos han reconocido y confesado su delito ante tanta evidencia", indicó para Exitosa.

🔴🔵 Golpe a la criminalidad. La Policía capturó en San Martín de Porres a una banda vinculada al asesinato de un conductor de la empresa Etupsa 73. Además, el jefe policial Óscar Arriola informó que 64 choferes han sido asesinados y se registran 95 atentados este año.



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Los detenidos fueron identificados como Andrés González Palacios, de 30 años; José González, de 28; Junior Queriola Mujica, de 30; y Luis Marcelo Solórzano, de 26. Arriola también advirtió que la violencia contra el transporte continúa siendo alarmante. Asimismo, precisó que esta organización también estaría involucrada en el asesinato de otro conductor de la empresa El Rápido, ocurrido en febrero de este año.

"En lo que va de estos últimos meses ha sido un promedio de 64 chóferes asesinados, habiendo esclarecido la gran mayoría de estos, encontrándose los criminales donde deben estar, en las cárceles. El número de atentados es por lo menos 95 atentados. No hay que bajar la guardia", agregó.

De esta manera, la captura de esta organización criminal representa un avance importante en la lucha contra las extorsiones que golpean al transporte público. Sin embargo, las cifras de asesinatos y atentados reflejan que el problema sigue siendo grave. Las autoridades sostienen que las investigaciones continuarán para identificar a más implicados y desarticular estas redes criminales.