SMP: Asesinan a chofer de la empresa "Etupsa 73" horas después de haber reiniciado operaciones por extorsión

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un feroz ataque a balazos acabó con la vida de un chofer de la empresa de transportes Etupsa 73 la noche del pasado sábado 6 de junio. El violento atentado criminal se registró en el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra mientras la víctima circulaba a bordo de su unidad de trabajo.

El chofer recibió dos impactos de bala mientras manejaba la unidad de placa B1W-957, fue trasladado de emergencia a un hospital; sin embargo, llegó sin vida.

Información preliminar señala que habrían recibido amenazas y hace unos días no salieron a trabajar . Les exigían una "inscripción" de 50 mil y un pago diario entre 10 y 30 soles. Las autoridades ya llegaron a la zona del crimen y realizan las primeras diligencias del caso.

Fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta

El ataque se produjo cuando el chofer, de aproximadamente 45 años, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los sicarios abrieron fuego de forma directa para luego escapar a toda velocidad con rumbo desconocido.

La víctima, cuya identidad aún se desconoce, recibió dos impactos de bala en el tórax y en el brazo. Aunque el personal policial actuó con rapidez y lo trasladó de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao, el transportista lamentablemente llegó sin signos vitales.

🚨 #LOÚLTIMO | Nos reportan que un chofer de la empresa Etupsa 1 fue baleado en la avenida 12 de Octubre en Los Próceres, San Martín de Porres. Información preliminar señala que habrían recibido amenazas y hace unos días no salieron a trabajar. Les exigían una "inscripción" de 50... pic.twitter.com/zPYSsYT1vZ — Roger García (@Aderly) June 7, 2026

Empresa de transporte era extorsionada

La empresa Etupsa 73, cuya ruta interconecta San Martín de Porres con Pachacámac, se encontraba en la mira de las mafias de cobro de cupos. El último 31 de mayo, los transportistas recibieron nuevas advertencias extorsivas con plazos fatales para ceder al pago.

Tras el reciente atentado, en perfiles de WhatsApp empezaron a circular mensajes que serían publicados por parte de la banda criminal autodenominada 'Los Occidentales', quienes estarían detrás del ataque.

"En vista de que la empresa Etupsa no quiere pagar el pago que se les está exigiendo, continuaremos con los ataques hacia los chóferes. Se les acabó el tiempo", indicaron.

Este nuevo atentado pone en evidencia el grado de vulnerabilidad en el que operan las empresas de transporte formal en la capital, donde las suspensiones temporales de rutas ya no bastan para frenar la violencia.

Al ejecutar a un trabajador a pocas horas de haberse reanudado las operaciones, la banda criminal envía un mensaje devastador a todo el sector: nadie está a salvo. Esta muerte no solo deja a una familia en el desamparo, sino que infunde un miedo paralizante en el resto de conductores de la capital.