Terror en el Callao: Bebé de dos años y chofer de combi resultan heridos tras ser baleados por extorsionadores

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia que azota el país no tuvo descanso ni siquiera durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones generales. Esta vez, el transporte público volvió a ser víctima de un ataque armado cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararan contra una combi en el Callao en plena ruta.

Chofer de combi y bebé de 2 años resultan heridos tras balacera

De acuerdo a los primeros reportes, cerca de las 2:00 p.m. del domingo 7 de junio, la unidad de placa ASN-929, perteneciente a la empresa Ramón Castilla, transitaba con absoluta normalidad por la avenida Circunvalación.

En la intersección con la calle José Carlos Mariátegui, dos sujetos vestidos con atuendo negro hicieron su aparición a bordo de una motocicleta. Sin reparo alguno, ambos criminales iniciaron una ráfaga de disparos contra la combi, siendo el conductor su principal objetivo.

Luego de realizar los disparos, los criminales huyeron con rumbo desconocido. Lamentablemente, el chofer, identificado como José Ángel Moquillaza Rojas de 34 años, fue alcanzado por una de las balas resultando herido. De inmediato fue llevado al Hospital Alberto Barton donde se mantiene luchando por su vida.

A su vez, agentes de la Policía Nacional del Perú, asignados a la Comisaría Dulanto, se hicieron presentes en la escena del crimen para iniciar con las primeras diligencias. Según indicaron, se ha desplegado el plan cerco en todo el primer puerto para dar con la captura inmediata de los responsables de este atentado.

Decenas de combis fueron atacadas por extorsionados en el Callao

Una bebé de dos años que iba junto a su madre también fue alcanzada por uno de los proyectiles siendo llevada rápidamente al hospital Daniel Alcides Carrión. Al cierre de esta nota se desconoce el estado de salud de la menor.

Víctimas de la extorsión

De acuerdo a la información policial, este ataque armado sería parte de la exigencia de una banda criminal que pide el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad. Esta empresa Ramón Castilla ya se ha visto afectada por la ola de violencia al igual que otras líneas que circulan dentro del Callao.

Además, es importante precisar que en los últimos meses el primer puerto ha sido lugar de diversos atentados armados contra líneas de transporte informales por parte de bandas dedicadas a la extorsión.

En resumen, una bebé de dos años y el conductor de una combi resultaron heridos tras ser atacado a balazos por dos extorsionados a bordo de una moto lineal.