Filtración desde la PNP para capturar a 'El Monstruo': Zanabria asegura que es materia de investigación

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, se refirió a las acusaciones del propio Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en las que asegura que había filtración desde la propia policía peruana sobre su posible captura.

Con celulares incautados se esclarecerá

En declaraciones a Canal N, el general de la PNP Víctor Zanabria, aseguró que la grave denuncia se va a investigar e informó que con los cuatro teléfonos que se incautaron durante la captura del líder de 'Los Injertos del Norte' serán clave.

"Esperemos que con esos cuatro teléfonos que se han incautado ahí en Paraguay, al momento de que se baje la información determinamos si esto es cierto o no", anunció.

Sin embargo, no dudó en criticar el que se de cabida a la información brindada por un criminal de la talla de 'El Monstruo', pese a que la acusación también fue realizada por la policía paraguaya. Asimismo, afirmó que personalmente realizó las coordinaciones con el director de la policía de Paraguay.

"Aquello que se atribuye de conocer lo que ha sucedido, están mintiendo. Este proceso lo hemos iniciado nosotros a raíz de una fuente humana que ha dado información de que él estaba en Santa Cruz de la Sierra, [en Bolivia]", aseguró.

Detalló que se realizaron las coordinaciones con la policía boliviana, pero cuando llegó el personal el delincuente ya había huido del lugar. En esa línea mencionó que la información de que el criminal estaba en Paraguay la dieron desde la PNP.

"La detención de su mamá, de su ex conviviente, de su conyugue embarazada, de su entorno lo hemos hecho nosotros acá en Perú y esto ha permitido hacer el derrotero de cómo llegaba el dinero, primero con transferencias y una vez que hemos bloqueado estas cuentas ha habido una fémina que le llevaba el efectivo, esa información la hemos dado nosotros", resaltó.

#EnVivo



General Víctor Zanabria, comandante general de la PNP: Hay un grave problema en darle cabida a las informaciones de un criminal como El Monstruo



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/BNk2zVhhox — Canal N (@canalN_) September 26, 2025

Confirmó que la PNP no participó de la captura

Por otro lado, Zanabria confirmó lo informado por la policía de Paraguay respecto a que la policía peruana no participó de la captura de Moreno. Además, cuestionó ciertas afirmaciones que atentaban con la credibilidad de la PNP.

"La policía paraguaya ha dicho la verdad, ellos han intervenido solos, eso es una verdad, porque ningún policía peruano puede intervenir en el extranjero. Y también ha dicho claramente que las coordinaciones con Perú han permitido esa intervención", recalcó.

El comandante general de la PNP Víctor Zanabria aseguró que se investigarán las denuncias de filtración de información desde la policía peruana en la captura de 'El Monstruo' y anunció que los teléfonos serán claves para esclarecer la acusación.