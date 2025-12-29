Crimen en Villa El Salvador: Delincuentes interceptan a conductor y lo acribillan a balazos cerca a colegio

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En el distrito de Villa El Salvador un hombre que se encontraba estacionado en su camioneta fue interceptado por un auto del cual descendieron delincuentes para amenazarlo, pese a su intento de escapar los tipos abrieron fuego y acabaron con la vida del conductor.

Delincuentes atacan a balazos a hombre en el interior de camioneta

Esta madrugada, cerca al colegio República de Bolivia, se suscitó un violento ataque armado contra un vehículo de la línea Hilux en el que su conductor falleció tras querer huir de unos sujetos que, de acuerdo a la hipótesis policial, pretendían robar dicha unidad móvil.

Sin embargo, la víctima, que se encontraba junto a una mujer, no logró su cometido y fue disparado en varias ocasiones a quemarropa. Producto de este atentado, el agraviado trató de huir de ser alcanzado por las balas y perdió el control terminando por colisionar contra otro carro.

Además, las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Villa El Salvador captaron el preciso instante en el que la camioneta del occiso se encontraba estacionada cuando de pronto aparecen en escena los facinerosos y lo bloquean a bordo de un automóvil, descienden de este y comienzan a amenazar al conductor.

El varón se negó a salir del vehículo y es allí en el que los delincuentes comienzan a abrir fuego. Incluisve, tras este terrible hecho, en la escena del crimen quedaron al menos siete casquillos de bala tras los disparos perpetrados por los sujetos.

Pese a estar herido, la víctima se dispuso a escapar, no obstante, chocó contra otro vehículo que se encontraba en plena vía pública e impactó fuertemente ocasionando daños en la fachada del domicilio de una familia.

Víctima fue trasladada a hospital de emergencia, pero falleció

Los vecinos de la zona auxiliaron al chofer inmediatamente y lo trasladaron al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde se confirmó su deceso. En tanto, la fémina que lo acompañaba habría resultado ilesa y no fue ubicada.

Cabe resaltar que,el vehículo que manejaba el conductor tenía la placa BZC-721 y figura a nombre de Juan Jorge Cosme Garcilazo, pero no sería la persona que se encontraba manejando. Además, de acuerdo a la Policía Nacional pertenecería a una empresa minera.

