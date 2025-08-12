Carabayllo: Detonan explosivo dentro de un bus de la empresa EMPTONPSA dejando 3 heridos

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión y sicariato no dejan de generar pánico en la capital. Esta vez, un artefacto explosivo fue detonado al interior de un bus de la empresa EMPTONPSA cuando estaba llena de pasajeros. Producto de esta explosión, tres personas resultaron heridas en el distrito de Carabayllo.

Sobre la mañana de este martes 12 de agosto, la cúster que cubre la ruta Carabayllo - San Luis, se encontraba sobre el kilómetro 21 de la avenida Túpac Amaru cuando recogió a un falso pasajero. Este se dirigió hasta la parte trasera del vehículo, dejó un paquete y bajó del mismo frente el complejo IPD de El Hondo.

Segundos después, este artefacto casero estalló ocasionando graves daños al bus y dejando a tres personas heridas. Este lamentable hecho se da a poco más de un mes de que un conductor de esta misma compañía fuera asesinado a manos de sicarios en la misma zona de Lima Norte.

De inmediato, los afectados fueron llevados de emergencia al Hospital Sergio Bernales donde se encuentra con pronóstico reservado. A su vez, el conductor identificado como César Daribán Baldeón de 41 años fue trasladado a la Comisaría de Carabayllo para tomar sus declaraciones de rigor.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Un artefacto explosivo detonó en el interior de un bus de transporte público que pertenece a la empresa EMPTONPSA en Carabayllo. El ataque dejó tres personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Collique.



Agentes de la Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) también llegaron hasta la escena para iniciar con las diligencias y tener mayores detalles de lo acontecido.

Chofer de EMTONPSA fue asesinado por sicarios

Lamentablemente, este es el segundo ataque ocurrido hacia esta empresa de transporte de Lima Norte ocurrida en el último tiempo. El pasado 21 de junio, una unidad de la empresa también conocida como '11 de Noviembre', se encontraba muy cerca de llegar a su paradero cuando de pronto fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto lineal.

Uno de ellos sacó un arma y disparó hasta en tres oportunidades contra la cúster que solo tenía al conductor y al cobrador a bordo. Lamentablemente, una de las balas impactó contra la humanidad de Jonathan Silva Padilla, de 32 años, quien perdió la vida a pesar de ser llevado a un hospital cercano.

De esta manera, una bus de la empresa EMTONPSA sufrió un nuevo ataque vinculado con el cobro de cupos. Esta vez, un sujeto, que fingió ser pasajero, dejó un explosivo casero el cual detonó y dejó a tres personas heridas en Carabayllo.