Fiscalía solicita impedimento de salida para Piero Corvetto tras hallar pasaporte vigente en el allanamiento

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Piero Corvetto enfrenta un pedido de impedimento de salida del país por 18 meses tras el hallazgo de un pasaporte vigente en su hogar. La Fiscalía sostiene que este documento, con caducidad en agosto de 2026, representa un riesgo de fuga inminente.

Detalles del hallazgo y tesis fiscal

La diligencia realizada en Miraflores reveló que el investigado mantenía en su poder un pasaporte peruano activo que no fue reportado inicialmente. Este hecho contradice la supuesta entrega total de documentos de viaje que Corvetto realizó días antes para mostrar colaboración.

El Ministerio Público argumenta que el exfuncionario pudo haber ocultado este documento para facilitar una posible salida del territorio nacional. Por ello, se considera indispensable asegurar su permanencia para cumplir con las diligencias de la investigación preparatoria en curso.

Las autoridades también investigan una presunta red criminal liderada por Corvetto para favorecer a la empresa Servicios Galaga SAC. Según la tesis fiscal, se emitieron lineamientos especiales para flexibilizar términos de referencia y otorgar beneficios económicos de forma irregular.

El equipo especial de la Fiscalía también ha puesto bajo la lupa las comunicaciones electrónicas halladas en los celulares incautados durante el allanamiento. Estas evidencias digitales buscarían confirmar si existió una coordinación sistemática entre los altos mandos y los proveedores externos.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de todos los implicados para rastrear posibles transferencias irregulares vinculadas a la empresa Gálaga. Esta medida financiera es crucial para determinar la ruta del dinero en la presunta concertación de las licitaciones públicas.

Investigación por irregularidades y omisión

Además de la colusión, se le imputa el delito de omisión de funciones por no garantizar el sufragio. El fiscal Raúl Martínez señala que más de 60 mil electores fueron afectados el pasado 12 de abril por la falta de mesas.

La audiencia para decidir el futuro legal de Corvetto se realizará el jueves 30 de abril. El Poder Judicial evaluará si los indicios de colusión agravada y el pasaporte hallado justifican la restricción de libertad para garantizar que el proceso judicial continúe sin contratiempos.

Se espera que la defensa del exjefe de la ONPE presente sus descargos frente a las acusaciones de favorecimiento indebido a terceros. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recolectando pruebas sobre los nexos entre funcionarios y empresarios para esclarecer los presuntos actos ilícitos detectados.

El pedido de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto busca evitar que el pasaporte vigente encontrado facilite su huida. La Fiscalía mantiene su postura sobre la colusión agravada y el riesgo de fuga tras el allanamiento realizado en su domicilio.