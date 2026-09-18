Diego Maradona tuvo responsabilidad en su muerte por negarse a ser atendido, según perito

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/09/2026
La muerte de Diego Maradona continúa generando dudas. Durante el juicio que busca determinar si siete profesionales de la salud tuvieron responsabilidad en su fallecimiento, un perito de la defensa aseguró que el astro del fútbol murió de manera inesperada y que también tuvo responsabilidad en su muerte por no aceptar determinadas evaluaciones médicas.
Perito descarta insuficiencia cardíaca en Maradona
El cardiólogo Ricardo Iglesias declaró en el juicio y presentó una versión que contradice lo señalado anteriormente por peritos de la acusación. Según su explicación, Maradona sufrió un evento agudo provocado por una arritmia, situación que, desde su análisis, no podía ser anticipada.
Iglesias aseguró que "tuvo un evento agudo por arritmia, por eso se muere" y explicó que este tipo de episodios súbitos son inesperados. Para el especialista, no existían señales suficientes que permitieran prever un desenlace fatal.
Su declaración se dio en medio de una fuerte discusión sobre las condiciones en las que fueron los últimos momentos de D10S. Peritos de la acusación habían sostenido que el exfutbolista atravesó una agonía prolongada debido a una insuficiencia cardíaca que no fue atendida adecuadamente.
Sin embargo, Iglesias rechazó esa posibilidad. "El corazón es absolutamente normal. Yo no encuentro evidencia para sostener que hubo una situación de agonía prolongada", manifestó durante la audiencia.
El cardiólogo también señaló que Maradona no presentaba una patología cardíaca activa en 2020 y consideró que su corazón había recuperado su funcionamiento después de que dejara de consumir drogas que habían provocado un episodio cardíaco en el año 2000.
Perito responsabiliza a Maradona en su muerte
Otro testimonio que llamó la atención fue el del médico clínico José Antonio Maya, quien fue convocado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el proceso.
Maya afirmó que Maradona había pasado por varias evaluaciones cardiológicas antes de sus operaciones y que estas habían determinado un riesgo anestésico ASA 2, considerado moderado. Por ello, sostuvo que no era considerado un paciente de riesgo cardíaco.
Pero el punto más llamativo de su declaración llegó cuando habló directamente sobre la responsabilidad del propio Maradona. "La muerte de Maradona fue responsabilidad de Maradona", afirmó, aunque inmediatamente aclaró que hablaba de responsabilidad y no de culpa.
Según Maya, el exfutbolista se habría negado a someterse a revisiones médicas y, sin una evaluación directa, algunas señales de alerta no podían ser determinadas con precisión. "Murió inesperadamente, de golpe", sostuvo.
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras cumplía una internación domiciliaria en una vivienda de Tigre, luego de una cirugía en la cabeza. Murió a causa de un paro cardiorrespiratorio asociado a un edema agudo de pulmón.
Así, en pleno juicio por la muerte de Diego Maradona, el perito José Antonio Maya afirmó que el crack argentino tuvo responsabilidad por ponerse terco y negarse a los chequeos médicos.