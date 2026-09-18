Thamara Gómez hace revelación sobre su romance con Valentín Lozada, heredero de Armonía 10: "Cuando alguien quiere...."

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Thamara Gómez y Valentín Lozada decidieron dejar de esconder su romance y mostrar públicamente el buen momento que vienen pasando. La exintegrante de Corazón Serrano contó que está feliz con el heredero de Armonía 10, aunque ahora ambos tendrán que afrontar un nuevo reto en su relación.

Thamara Gómez y su amor por Valentín Lozada

Aunque Thamara Gómez y Valentín Lozada ya llevaban un tiempo juntos, la pareja había preferido mantener su romance bajo siete llaves y lejos de los reflectores. Sin embargo, esa reserva quedó atrás luego de que ambos empezaran a compartir mensajes cariñosos en sus cuentas de Instagram.

Valentín, integrante de Armonía 10 y uno de los herederos de la conocida agrupación de cumbia, fue quien hizo una de las primeras demostraciones públicas de cariño hacia la cantante. El músico publicó una fotografía junto a Thamara y le dedicó unas tiernas palabras: "El amor de mi vida".

La respuesta de la cantante no se hizo esperar. Thamara también le dejó un mensaje bastante romántico: "Mi lugar seguro. Te amo, mi vida". Con estas publicaciones, los dos dejaron clarito que lo suyo va en serio y que ya no tienen intención de esconder su relación.

En una entrevista con América Hoy, Thamara Gómez contó que su romance ya estaba oficializado desde hace algún tiempo, pero recién decidieron hacerlo público.

"Oficialmente, ya desde hace no mucho, pero públicamente es reciente, porque siempre he tratado de mantener mi vida privada al margen. Así como hay gente buena, también hay gente mala, pero bueno, se dio ahora que él ha colgado una foto. Le mando un beso a mi amorcito. Estoy feliz, contenta de la vida y pasando una etapa muy bonita", comentó.

Thamara y Valentín tendrán relación a distancia

Pero no todo será color de rosa para los cumbiamberos. Valentín Lozada tiene previsto regresar a España para continuar con sus estudios, por lo que Thamara y el músico tendrán que afrontar una relación a distancia.

Lejos de verlo como el fin del romance, la cantante aseguró que ambos están dispuestos a poner de su parte para seguir juntos pese a los kilómetros. Además, explicó que mantienen comunicación constante y entienden perfectamente las exigencias de sus respectivas carreras.

"Cuando alguien quiere, se puede. Siempre hay tiempo si es que ambos nos amamos y siempre tratamos de buscar un tiempo para nosotros. Él también se dedica al rubro de la música y sabemos cómo es. Todos los días estamos en constante comunicación", explicó Thamara.

La cantante también aprovechó para destacar el esfuerzo de Valentín por continuar con su formación artística en Madrid y seguir avanzando con sus proyectos personales. Incluso, le dedicó unas palabras de apoyo antes de su partida.

"Desearle todos los éxitos, aunque de por sí ya es el mejor. Lo admiro mucho y que siga persiguiendo sus sueños (...) Él sabe lo mucho que lo amo, lo admiro mucho. Siempre le pido a Dios que lo cuide en el camino que recorre", concluyó.

Así, Thamara Gómez hizo pública su relación con Valentín Lozada, heredero de Armonía 10, y confirmó que atraviesan una etapa muy bonita. Ahora, el romance de la pareja tendrá que superar la distancia cuando el músico regrese a España para continuar con sus estudios.