Cristiano Ronaldo va por más con Portugal: encabeza la primera convocatoria del técnico Jorge Jesús

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¿El último baile? El técnico Jorge Jesús dio a conocer su primera convocatoria como flamante director técnico de la selección de Portugal la cual se encuentra liderada por el experimentado Cristiano Ronaldo. Su llamado ocurre cuando parecía que su ciclo representand los colores de su país había concluido luego de su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 a manos de España por 1-0.

Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de Portugal

La escuadra lusa inicia una nueva etapa tras tras la salida de Roberto Martínez como su entrenador, ahora quien ha tomado las riendas es el destacado Jorge Jesús, que en su primera nómina de convocados incluyó a Cristiano Ronaldo y dejó su explicación sobre la decisión de seguir contando con el emblema de 41 años.

En la conferencia de prensa, le consultaron al estratega sobre el papel que tendrá el ariete de 41 años en su era y le plantearon cómo gestionará la carga que trae el capitán debido a que siempre termina absorbiendo las críticas cada vez que las cosas no salen de buena manera en el conjunto europeo.

"Lo que importa es su desempeño, el pasado no cuenta. Lo que importa es su trayectoria general, pero su rendimiento, al igual que el de todos, es lo que me va a indicar cuáles son las decisiones que tengo que tomar en los partidos y en los entrenamientos", explicó el director técnico de 72 años.

El exentrenador de Flamengo, Fenerbahce y Al-Nassr aclaró que 'CR7' "es un jugador como todos los demás" que si rinde va a jugar y que si no lo hace no participará. Además, acotó que pese a que el futbolista cuenta con un estatus diferente al igual que su carrera profesional. Sin embargo, aclaró que esto no influye en sus decisiones.

Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀



🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/WKrkQfn6iI#NationsLeague | @UEFAEURO pic.twitter.com/KF0a1BVtea — Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026

Nuevos nombres en la convocatoria de Portugal

Cabe señalar que, en esta lista aparecen 4 nombres nuevos sobre los 25 citados de cara a los choques de la Nations League que marcarán el inicio del ciclo formal de Jorge Jesús.

"De los cuatro nuevos jugadores, a excepción de Fábio Silva, todos trabajaron conmigo: Samuel Soares, João Palhinha y Nuno Tavares. Ellos trabajaron conmigo, y yo con ellos. Excepto João, en 2030 todavía no tendrán 30 años; son jugadores del presente y del futuro", precisó el estratega.

A sus 41 años, cuando parecía que su ciclo en la selección de Portugal había finalizado tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo encabeza la primera convocatoria del flamante técnico Jorge Jesús.