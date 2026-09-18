Gobierno oficializa reorganización del Liceo Naval: estará bajo administración del Minedu hasta diciembre del 2027

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes 18 de septiembre la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval, tras revelarse el caso de presunto abuso sexual contra un adolescente de 16 años.

Lo dispuesto se enmarca en el Decreto Supremo N.º 016-2026-Minedu, publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Según el dispositivo, la institución estará bajo administración del Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre del 2027.

(Noticia en desarrollo...)