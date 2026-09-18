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Gobierno oficializa reorganización del Liceo Naval: estará bajo administración del Minedu hasta diciembre del 2027

Tal como lo anunció la presidenta Keiko Fujimori, el Poder Ejecutivo oficializó la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval hasta el 31 de diciembre de 2027.

Liceo Naval será administrado por el Ministerio de Educación.
Liceo Naval será administrado por el Ministerio de Educación. Difusión

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/09/2026

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El Poder Ejecutivo oficializó este viernes 18 de septiembre la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval, tras revelarse el caso de presunto abuso sexual contra un adolescente de 16 años

Lo dispuesto se enmarca en el Decreto Supremo N.º 016-2026-Minedu, publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Según el dispositivo, la institución estará bajo administración del Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre del 2027

(Noticia en desarrollo...)

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