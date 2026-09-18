Atentado en Cusco: denuncian pintas en roca sagrada inca del parque Saqsaywaman

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus redes sociales, Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se reportó una serie de imágenes que evidencian diversas pintas en una roca sagrada inca que pertenece al parque Saqsaywaman.

Denuncian pintas en roca sagrada inca en Cusco

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha reportado la presentcia de una serie de pintas en una roca sagrada inca, ubicada en el parque Saqsaywaman.

De acuerdo con el reporte del personal de vigilancia, en la roca se encontraron inscripciones de dos nombres, realizadas con pigmentos de color rojo y rosado, así como otras pintas ilegibles en la parte media y baja de la superficie afectada.

Asimismo, el reporte ha alertado a la población, dada la importancia cultural de este lugar en Cusco y en todo el territorio nacional.

"De acuerdo con el reporte del personal de vigilancia, en la roca se encontraron inscripciones de dos nombres, realizadas con pigmentos de color rojo y rosado, así como otras pintas ilegibles en la parte media y baja de la superficie afectada", afirmó el comunicado en redes sociales.

Se tomaron acciones legales

Ante este hecho, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se encuentra elaborando la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, a fin de que se realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables del hecho, de acuerdo con la normativa vigente de protección del patrimonio cultural.

Acciones de limpieza por parte de especialistas

Como parte de las labores de reconstrucción, los especialistas del Laboratorio Físico Químico de la DDC Cusco realizaron la limpieza de las pintas, utilizando materiales y herramientas especializadas para retirar los pigmentos sin afectar la superficie de la roca.

Un punto importante a destaca es que, el parque Arqueológico de Saqsaywaman pertenece a un lugar considerado uno de los espacios históricos culturales más importantes del Perú y de América

En ese sentido, la intervención de las autoridades correspondientes, se realizó como parte de las acciones permanentes de conservación de Saqsaywaman.

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