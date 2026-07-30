Ministerio Público logra 218 condenas por trata de personas en el último año y medio

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público dio a conocer que consiguió un total de 218 condenas por delitos de trata de personas y otros ilícitos relacionados durante el último año y medio, una cifra que evidencia el fortalecimiento de las investigaciones realizadas por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP).

Fiscalía destaca avances en la persecución de la trata de personas

Las sentencias fueron obtenidas entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026, como resultado de procesos dirigidos contra organizaciones y personas dedicadas a captar, trasladar y explotar a víctimas en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con el balance oficial, 130 condenas corresponden a todo el 2025 , mientras que 88 fueron alcanzadas durante el primer semestre de 2026 . Entre los delitos sancionados figuran la trata de personas, el favorecimiento a la prostitución, la pornografía infantil, el tráfico ilícito de migrantes y la difusión de material con contenido sexual, entre otros.

Durante 2025, los distritos fiscales que registraron el mayor número de sentencias fueron:

Arequipa (13)

La Libertad (11)

Lambayeque (10)

Tacna (9)

Lima (8)

En tanto, en el primer semestre de 2026, destacan:

Tacna (16)

La Libertad (10)

Lima (9)

Ica (8)

Lambayeque (7)

🚨 #LoÚltimo | El Ministerio Público consiguió 218 condenas por trata de personas y delitos conexos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026. También consiguió la imposición de 332 medidas de prisión preventiva para investigados por dichos ilícitos en el mismo... pic.twitter.com/ffNSA7Cl7Z — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026

Además de las condenas obtenidas, el Ministerio Público informó que las fiscalías especializadas lograron la imposición de 221 prisiones preventivas durante 2025, mientras que en el primer semestre de 2026 se alcanzaron 111 medidas coercitivas de este tipo.

Las autoridades sostienen que la prisión preventiva permite asegurar el adecuado desarrollo de las investigaciones y facilita la obtención de pruebas en casos complejos, donde las víctimas suelen enfrentar amenazas o intimidaciones por parte de los responsables.

Atención integral para las víctimas

El Ministerio Público también resaltó que el trabajo de las FISTRAP se complementa con la labor de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos (Ucavit) y las Unidades Distritales de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), que brindan apoyo psicológico, social y asesoría legal a quienes han sufrido este delito.

Este acompañamiento busca reducir el impacto emocional del proceso judicial y evitar la revictimización de las personas afectadas.

La trata de personas c ontinúa siendo uno de los delitos más graves en el país , principalmente porque afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes muchas veces son captados mediante falsas ofertas de empleo o engaños.

Aunque las cifras de condenas muestran avances en la respuesta del sistema de justicia, especialistas advierten que todavía existen desafíos para reducir la impunidad y mejorar la detección temprana de estos casos.

Sin embargo, las autoridades coinciden en que la prevención, la denuncia oportuna y el fortalecimiento de la atención a las víctimas seguirán siendo claves para enfrentar una problemática que continúa afectando a miles de personas en el Perú.