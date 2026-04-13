Caso Rutas de Lima: Municipalidad revela un pago por más de USD 3.5 millones hacia empresa vinculada a PPK

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó este lunes nuevos hallazgos en el caso Rutas de Lima, revelando que la concesionaria habría realizado un depósito por el monto de USD 3.51 millones hacia cuentas vinculadas a la empresa Latin America Enterprise Fund Managers (LAEFM), relacionada con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su socio Gerardo Sepúlveda.

Los hallazgos financieros

Según la información difundida por la comuna limeña, el pago se realizó el día 07 de julio de 2014, fecha que coincide con el cierre financiero del contrato de concesión de Rutas de Lima durante la gestión de la exalcaldesa, Susana Villarán.

El depósito, que figuraban bajo el nombre de "tarifa de éxito", fueron detectados en cuentas en Nueva York, lo que refuerza las sospechas de posibles conflictos de interés y presuntos actos de corrupción vinculados a la gestión de la concesión.

El burgomaestre Renzo Reggiardo además señaló que esta información se obtuvo a través del mecanismo de "discovery", activado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, como parte de una nueva estrategia legal impulsada por la comuna.

Liz Jorg-Lizano, Gerente de Promoción de la Inversión Privada, remarcó además que, de no haberse interrumpido el contrato con Rutas de Lima, la tarifa de peaje actualmente llegaría hasta 18 soles.

Irregularidades en la concesionaria

El contrato de concesión de Rutas de Lima ha sido objeto de múltiples cuestionamientos desde su firma en 2013, durante la gestión municipal de Susana Villarán.

En investigaciones previas se reveló que la empresa concesionaria habría realizado pagos irregulares a firmas de asesoría financiera relacionadas con PPK y Sepúlveda, lo que derivó en procesos judiciales por presunto lavado de activos y corrupción de funcionarios.

La Fiscalía ya había incluido estos movimientos en las indagaciones contra el expresidente, quien enfrenta acusaciones por su relación con empresas que obtuvieron contratos de infraestructura durante su paso por el Ministerio de Economía y Finanzas y luego en la Presidencia.

El caso se suma a otros procesos que involucran a PPK en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato, que indaga los vínculos de políticos y funcionarios con constructoras y concesionarias que operaron en el país durante las últimas dos décadas.

La revelación de la Municipalidad de Lima sobre los depósitos de Rutas de Lima hacia una empresa vinculada a PPK reaviva las sospechas de corrupción en torno a la concesión vial y coloca nuevamente al expresidente en el centro del debate judicial.

Con más de USD 3.5 millones en transferencias bajo investigación, el caso promete convertirse en uno de los capítulos más relevantes de las indagaciones sobre corrupción en infraestructura en el Perú.