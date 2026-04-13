Jefe de la ONPE tuvo "la máxima responsabilidad" por caos en las elecciones, señala experto electoral

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el presidente de la Asociación de Derecho Electoral, Roy Mendoza, señaló que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, es el máximo responsable de lo ocurrido el día de las elecciones generales con el retraso en la entrega del material electoral.

Jefe de la ONPE "debería renunciar"

En conversación con el conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, Mendoza expresó que el rol del máximo representante del organismo electoral se encuentra "en peligro" por su responsabilidad en la organización de todos los pormenores de los comicios.

El experto electoral añadió que de comprobarse errores logísticos en los preparativos de los comicios, se ameritaría no solo la salida del funcionario, sino además la apertura de una investigación y hasta sanciones penales contempladas en la normativa vigente.

"Yo creo que la máxima responsabilidad es de Corvetto. Como dices tú, haría bien en renunciar, pero ya quedará en manos de la Junta Nacional de Justicia si apertura el procedimiento o no", señaló Mendoza.

Funcionario de la ONPE es detenido

En horas de la mañana, José Samamé, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, sindicado como principal responsable de las irregularidades presentadas durante la jornada electoral.

La detención del funcionario electoral se realizó en el marco de los errores logísticos que dejaron sin votar a más de 60 mil ciudadanos en distritos de Lima Sur y en zonas de Estados Unidos.

De acuerdo a la información difundida por la Policía Nacional, el funcionario afrontará el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Es importante precisar que Samamé Blas había presentado su renuncia ante ONPE horas antes antes de su detención.

Comisión de Fiscalización cita a jefe de ONPE y JNE

El próximo martes 14 de abril, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sesionará de forma extraordinaria para abordar las irregularidades en el desarrollo de las elecciones generales 2026.

El grupo de trabajo parlamentario que preside Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular) confirmó que han citado a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Piero Corvetto Salinas y Roberto Burneo Bermejo, respectivamente.

En conclusión, la ONPE atraviesa su momento más crítico en la actualidad a causa de la demora en la entrega de material electoral y la ampliación de la jornada un día posterior.