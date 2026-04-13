Tomás Gálvez advierte que haber impedido sufragar a miles de peruanos "implica la presunta comisión de un delito"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció sobre las irregularidades ocurridas durante la jornada electoral del domingo 12 de abril, en la que más de 63 mil electores no pudieron ejercer su derecho al voto debido a la falta de material electoral en al menos 211 mesas de sufragio.

En diálogo con Exitosa, Gálvez afirmó que esta situación configura la presunta comisión de un delito, el cual ya está siendo investigado por las autoridades competentes.

Investigación en curso

El Ministerio Público desplegó 6,800 fiscales a nivel nacional para supervisar el proceso electoral. Según Gálvez, la mayor parte de los problemas se concentraron en Lima, donde varios locales no pudieron abrir sus puertas.

"Se impidió votar a un grupo importante de electores y eso ya implica la presunta comisión de un delito que se está investigando", precisó el fiscal.

Pese a la magnitud de los afectados, Gálvez descartó que exista motivo suficiente para viciar el proceso electoral siendo que el número de electores afectados no representaría una cifra que amerite esta medida drástica.

"Para eso no tenemos ningún elemento de juicio", señaló, aclarando que las investigaciones se centran en responsabilidades funcionales y no en la validez del proceso en su conjunto.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que el 12 de abril se impidió votar a un grupo importante de electores, lo que configuraría la presunta comisión de un delito que ya viene siendo investigado por las autoridades... pic.twitter.com/lazjbVxnXf — Exitosa Noticias (@exitosape) April 13, 2026

No tiene indicios de fraude

Consultado sobre las narrativas de fraude planteadas por algunos candidatos, el fiscal exhortó a las agrupaciones políticas a respetar los resultados electorales y a presentar pruebas concretas si consideran que hubo irregularidades graves.

"Si ellos tienen alguna prueba de que hay fraude o que pueda viciar el proceso electoral, que lo presenten. Nosotros no tenemos indicios para asumir o concluir que ha habido fraude", enfatizó.

Las deficiencias logísticas han generado cuestionamientos hacia la ONPE, especialmente por la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la distribución del material electoral.

La Contraloría alertó que la compañía subcontrató vehículos y no cumplió con la entrega completa, lo que derivó en la suspensión de mesas en Lima y otras regiones. La Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP ya iniciaron diligencias para determinar responsabilidades.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que se desplegó a 6800 fiscales a nivel nacional durante la jornada electoral, y que ninguno ha alertado o detectado indicios de fraude en los comicios. "Si tienen alguna prueba... pic.twitter.com/5OsRbu8PNk — Exitosa Noticias (@exitosape) April 13, 2026

El pronunciamiento del fiscal de la Nación busca dar garantías de que las irregularidades no quedarán impunes y que se investigará a fondo la presunta comisión de delitos vinculados a la suspensión del sufragio. Al mismo tiempo, Gálvez descartó que estas fallas puedan invalidar el proceso electoral, llamando a la serenidad y al respeto de los resultados oficiales.