Universitario: Sunat podría remover a Franco Velazco del cargo de administrador por malos resultados

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por el momento más complicado de los últimos cuatro años luego del empate a cero ante Deportes Tolima. Este resultado no solo los dejó fuera de la Copa Libertadores, sino también de la Copa Sudamericana quedando fuera de toda competencia internacional, además de haberle dicho adiós al Torneo Apertura hace varias jornadas atrás.

Sunat podría remover a Franco Velazco de la administración de la 'U'

De inmediato, los hinchas del club crema responsabilizaron a la gerencia deportiva y a la administración por esta crisis deportiva y el bajo rendimiento del equipo. Con la salida de Álvaro Barco semanas atrás, las críticas ahora apuntaron directamente a Franco Velazco por la conformación del plantel y la llegada de los refuerzos.

Incluso, un sector de los aficionados ha pedido su salida inmediata de Universitario al considerar que no está capacitado para llevar las riendas del club que en las temporadas anteriores se había coronado como tricampeón de la Liga 1. No obstante, este pedido podría haber sido escuchado tras la información que se difundió en las últimas horas.

Carlos Galván, exjugador de la 'U', se pronunció en su podcast 'En Blanco y Negro' sobre la actualidad del elenco crema. En primer lugar, el exfutbolista consultó a sus seguidores si sería una buena idea de que Franco Velazco sea removido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria debido a su irregular gestión.

Franco Velazco ha sido centro de duras críticas tras la crisis en Universitario.

Según comentó, no sería una mala opción que de un paso al costado y pueda darse la llegada de gente con conocimiento en el fútbol profesional y en otros deportes.

"¿Sería bueno que se vaya Velazco, que la SUNAT lo saque y que venga otro administrador que sepa de fútbol? O quizá que la cabeza sea un tipo exitoso y que esté rodeado de gente capacitada en el tema fútbol. Obviamente tiene que haber otros que tienen que administrar otro tipo de deportes", inició.

Sería en enero

Sin embargo, el ahora comentarista dejó en claro que le ha llegado la información de que esta chance podría darse en enero del 2027 si es que los resultados siguen sin acompañar al cuadro merengue en lo que resta de la actual Liga 1.

"A mí me llegó la voz de que existe una posibilidad de que, si Velasco no cumple el objetivo, en enero lo vuelan", añadió.

En resumen, Carlos Galván, exjugador de Universitario, deslizó la posibilidad de que Sunat remueva a Franco Velazco del cargo de administrador del club debido a los malos resultados.