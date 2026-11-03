CENEPRED alerta que 7 distritos de Lima y Callao están en peligro por inundaciones ante El Niño

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La especialista en Gestión de Riesgo del CENEPRED, Isabel Ramos, dio a conocer los resultados de un reciente reporte técnico enfocado en los escenarios previstos frente al fenómeno El Niño. El documento señala que diversas estructuras urbanas, tales como pasos a desnivel y puentes, registran vulnerabilidad ante las lluvias.

Cabe mencionar que esta evaluación es la primera elaborada de forma específica para Lima Metropolitana y el Callao con el fin de medir el impacto en la infraestructura vial.

🔴🔵 #MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En entrevista con Exitosa, la especialista en Gestión de Riesgo del CENEPRED, Isabel Ramos, se refirió sobre el informe que revela que una serie de puentes y 20 by pass de Lima Metropolitana y el Callao están en riesgo por las lluvias intensas por el fenómeno El Niño En ese sentido, alertó que los distritos de SJL, Surco, Puente Piedra Comas, Chorrillos, Ate, SJM y el Callao. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 4, 2026

Estudio califica como "Muy alto riesgo" a siete distritos

De acuerdo con el estudio realizado por CENEPRED, diversas partes de la capital enfrentan una vulnerabilidad extrema ante el fenómeno El Niño.

La especialista mencionó que se ha identificado distritos críticos como San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Santiago de Surco, Comas, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Ate y el Callao en "Muy alto riesgo".

"Entre los distritos que nosotros hemos encontrado de muy alto riesgo tenemos lo que viene a ser el distrito de San Juan de Lurigancho, seguido de Puente Piedra, también Santiago de Surco, Comas, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Ate y Callao", agregó.

Advirtió que en estas zonas, la falta de drenajes adecuados incrementan el peligro. Se estima que una de cada tres personas podría resultar afectada ante posibles inundaciones.

CENEPRED

CENEPRED identifica 43 puentes con vulnerabilidad

Ante la posibilidad de inundaciones producto de la activación de quebradas por las lluvias, las autoridades efectuaron un sobrevuelo de inspección sobre las áreas expuestas. Ante ello, el monitoreo se centró en resguardar a la ciudadanía frente a eventuales desbordes en las cuencas de los ríos Rímac y Chillón.

"De los 64 que se han revisado tenemos 43 que se han mostrado con alta vulnerabilidad. Entre los que destacamos principalmente lo que viene a ser en Comas Puente Piedra, el puente Cruz de Motupe, también el puente Caracol", dijo Isabel Ramos, especialista en Gestión de Riesgo.

No obstante, el análisis también pone énfasis en supervisar aquellas conexiones viales hechas directamente por los lugareños para movilizarse entre distritos, ya que carecen de un respaldo técnico en la zona.

"Hay puentes que han sido construidos por la misma población, por ende sido considerados este como una infraestructura adecuada, y lo cual lo han realizado para poder este facilitar su transporte incluso entre distritos", mencionó la especialista.

Por consiguiente, el organismo remarcó la necesidad de mantener informados a los vecinos sobre los protocolos de prevención disponibles.