Alcalde de Máncora desmiente versión de senador Jaime delgado y afirma que sí hay vacunas contra el dengue

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de Máncora, Manuel Cruz, confirmó la disponibilidad de vacunas contra el dengue en los establecimientos sanitarios de su jurisdicción. Asimismo, la autoridad reportó que las lluvias torrenciales registradas durante la mañana impactaron en diversos sectores urbanos y en la carretera Panamericana Norte.

Las labores municipales actuales se concentran en retirar el lodo acumulado en las vías locales tras las precipitaciones. No obstante, el burgomaestre advirtió que su gestión aún no recibe respuesta a los pedidos de combustible y maquinaria formulados al Ministerio de Vivienda, Provías, así como al Gobierno Regional y provincial para atender la emergencia.

Alcalde responde a senador Jaime Delgado sobre vacunas

En declaraciones a Canal N, la autoridad edil se pronunció respecto a lo señalado por el senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, quien había advertido una supuesta carencia de inmunizaciones contra el dengue en los centros médicos del distrito.

Ante ello, el titular del municipio negó esa versión y ratificó la existencia de lotes disponibles para la población. "Sí hay vacunas", dijo el alcalde. Cabe mencionar que el personal del establecimiento de salud ejecuta campañas de inmunización.

"Él ha venido porque lo ha traído una asociación, una asociación que todo mi periodo lo me ha criticado, no me ha dejado trabajar, y entonces, eso es parte la mañana", dijo Manuel Cruz.

Por ello, el burgomaestre cuestionó los dichos del parlamentario al sostener que desconoce la realidad local, aunque recordó que el municipio ya reportó a las autoridades regionales del sector las carencias de los hospitales.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En diálogo con Exitosa, el alcalde de Máncora (Piura), Manuel Cruz, expresó su preocupación por el riesgo de dengue ante los efectos del Fenómeno El Niño. Si bien aseguró que cuentan con vacunas, advirtió sobre la situación crítica del sistema de salud y su capacidad para atender a la población. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 3, 2026

Lluvias dejan 250 familias en riesgo

Respecto a la emergencia climática, el reporte edil detalla que las precipitaciones iniciaron cerca de las 5:30 a. m. y culminaron a las 7:30 a. m., dejando afectaciones en las calles Marítimo, Tumbes y La Molina.

Si bien los daños en inmuebles y negocios resultaron menores por la corta duración del evento, las proyecciones municipales calculan cerca de 250 familias expuestas ante nuevas lluvias o huaicos.

Por ello, brigadas de Defensa Civil e Indeci evalúan las áreas vulnerables, especialmente por la edificación desordenada de casas cerca a los ingresos de los ductos de evacuación pluvial ubicados en la avenida Grau y en el canal Primero de Mayo.

En este último punto crítico, los deslizamientos de un cerro contiguo acumulan barro y sedimentos que requieren labores de descolmatación con el concurso de 75 trabajadores del programa Llamkasun Perú y 30 integrantes del Ejército.