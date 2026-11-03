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Advertencia política

Donald Trump afirma que bloqueará proyectos de los demócratas si ganan las elecciones legislativas

En paralelo al inicio del conteo de votos de las elecciones legislativas estadounidenses, el mandatario advirtió que, si el Partido Demócrata logra ganar, bloquearía cualquier iniciativa legislativa de la oposición.

El mandatario mantendrá un bloqueo político de perder mayoría.
El mandatario mantendrá un bloqueo político de perder mayoría. (Composición Exitosa)

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/11/2026

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Los centros de votación en diversos estados de Estados Unidos cerraron sus puertas para dar paso oficial al conteo de votos de unas elecciones legislativas de medio mandato marcadas por una alta polarización política.

Mientras las primeras proyecciones apuntan a una reñida competencia donde la oposición demócrata busca recuperar el control de ambas cámaras, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa sobre su estrategia de gobernabilidad ante un eventual e incierto revés electoral.

Vetos a proyectos de los demócratas

En una entrevista concedida a la cadena CBS News, el mandatario republicano dejó en claro que no dudará en plantar cara al legislativo si este cambia de signo político. Vale recordar que el resultado de estos comicios funciona como un referéndum sobre los dos primeros años de su segundo mandato presidencial.

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Durante el intercambio con la cadena televisiva, el jefe de Estado afirmó que está dispuesto a llevar a los demócratas al límite político absoluto si logran arrebatar la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes. El mandatario aseguró que asumirá una postura inflexible para frenar cualquier iniciativa legislativa opositora o posibles investigaciones en su contra.

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"Seré Mr. Veto si los demócratas toman la Cámara", sentenció el gobernante, anticipando un escenario de bloqueo institucional y confrontación directa entre la Casa Blanca y el Capitolio.

Asimismo, respaldándose en recientes determinaciones de la Corte Suprema, el líder republicano sostuvo que cuenta con facultades extraordinarias para avanzar en sus iniciativas de gobierno durante los próximos doce meses.

Afirmó que está plenamente preparado para desplegar "tremendos poderes ejecutivos" sin importar el resultado de las urnas, dejando en evidencia que su administración priorizará la vía ejecutiva si el Congreso pierde la mayoría oficialista.

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Popularidad presidencial y pronósticos legislativos

Las tensiones de la jornada electoral ocurren en un contexto de baja popularidad para la actual administración. De acuerdo con los datos difundidos por CBS News, el mandatario enfrenta índices de aprobación muy desfavorables entre el electorado general, reflejando el desgaste propio de la mitad del periodo presidencial.

Por su parte, los sondeos y pronósticos previos de firmas especializadas indicaban que los demócratas mantenían opciones reales de disputar el control del Senado y conseguir una ventaja significativa en la Cámara baja, lo que incrementa la presión sobre los legisladores republicanos.

Con los primeros resultados oficiales procesándose, el futuro político inmediato de Washington dependerá de cómo se configure la nueva correlación de fuerzas y de la disposición del Ejecutivo para materializar sus advertencias de inminente bloqueo político.

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