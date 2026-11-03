Trump proclama la "Semana Anticomunista" mientras cierran los primeros colegios electorales en EE.UU.

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La jornada electoral de Estados Unidos coincidió con un anuncio del presidente Donald Trump, quien proclamó la Semana Anticomunista del 1 al 7 de noviembre. La declaración fue difundida por la Casa Blanca mientras comenzaban a cerrar los primeros centros de votación en el país.

Trump establece una semana contra el comunismo

La proclamación fue publicada el martes 3 de noviembre en la página oficial de la Casa Blanca. Con ello, Trump estableció una semana dedicada a recordar a las "víctimas del socialismo y el comunismo", así como a destacar la importancia de las libertades individuales.

En el texto, el presidente estadounidense señaló que las ideologías comunistas y socialistas representan una amenaza para las libertades. Asimismo, mencionó que el control estatal sobre el pensamiento, la creatividad y la expresión política ha estado relacionado con situaciones de pobreza, violencia, explotación y sufrimiento en distintas sociedades.

La iniciativa busca rendir homenaje a las víctimas del comunismo y el socialismo, además de recordar las libertades que, según el mandatario, les fueron arrebatadas. El pronunciamiento también destaca la defensa de los principios políticos y constitucionales de Estados Unidos.

"Por la presente, proclamo la semana del 1 al 7 de noviembre como la 'Semana Anticomunista'", señaló.

Trump también expresó que Estados Unidos debe mantenerse alerta frente al avance de estas ideologías. En ese sentido, aseguró que su Gobierno continuará defendiendo los principios sobre los que se fundó el país y evitará que se convierta en una nación comunista.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA — Donald Trump proclama oficialmente del 1 al 7 de noviembre la «Semana contra el Comunismo» en Estados Unidos.



El presidente advierte sobre el avance de las ideologías socialistas y comunistas y promete defender al país de su influencia.... — Polymarket Español (@polymarketenesp) November 3, 2026

El anuncio coincidió con el cierre de colegios electorales

El anuncio de Trump coincidió con sus elecciones legislativas, dadas el martes 3 de noviembre. Tras ello, los primeros centros de votación comenzaron a cerrar en algunas zonas de Indiana y Kentucky, donde los horarios electorales dependen de cada distrito.

La Casa Blanca difundió la proclamación minutos antes del cierre de los primeros colegios electorales. El pronunciamiento se dio mientras los ciudadanos acudían a las urnas para participar en los comicios legislativos, que marcaron la agenda política estadounidense de ese martes.

Los primeros centros electorales cerraron a las 6:00 p. m., hora, en sectores de Indiana y Kentucky. Sin embargo, la votación continuó en otras localidades de ambos estados, por lo que el cierre de esos primeros locales no significó que toda la jornada electoral hubiera terminado.

Durante el mismo día, Trump también compartió mensajes en sus redes sociales sobre las elecciones y señaló que seguía la cobertura de los comicios a través de la cadena Fox. Así, la "Semana Anticomunista", establecida del 1 al 7 de noviembre, coincidió con el desarrollo de las elecciones legislativas en Estados Unidos.