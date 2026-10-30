Cecilia Bracamonte revela que se casó con una mujer a sus 74 años: "Estoy muy feliz, es un amor bonito"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cecilia Bracamonte sorprendió al revelar que a los 74 años contrajo matrimonio con una mujer en Miami, luego de reencontrarse con ella después de 38 años. La reconocida cantante peruana contó que vive una de las etapas más felices de su vida y que finalmente encontró un amor bonito con quien desea compartir el resto de sus días.

El amor bonito de Cecilia Bracamonte

La confesión se produjo durante una reciente entrevista en el pódcast de Magaly Medina, publicado el jueves 29 de octubre. Allí, la intérprete de 'Regresa' compartió detalles de una historia de amor que había mantenido en privado y que tampoco incluyó en su libro de memorias 'Gracias por tanto', presentado recientemente.

"A los 74 me casé en Miami. Es mi primer matrimonio. Y es la primera vez que lo confieso, no está en el libro, me lo guardé para ti, para confesárselo", dijo la intérprete de manera exclusiva.

La artista explicó que su ahora esposa se llama Liliana y que ambas tuvieron una relación en el pasado, pero terminaron separándose durante casi cuatro décadas. Después de 38 años sin verse, el destino volvió a reunirlas y, tras recuperar aquella conexión especial, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Bracamonte también contó que pasó alrededor de 20 años sin tener pareja antes de reencontrarse con esta persona. Sin embargo, en 2024 volvió a enamorarse y decidió dar un paso importante en su vida sentimental: casarse por primera vez. La ceremonia se realizó en Miami, debido a que en Perú todavía no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cecilia encontró la felicidad en Liliana

Durante la conversación, la cantante se mostró emocionada al hablar de esta nueva etapa y aseguró que hoy se siente amada, acompañada y plenamente feliz. Asimismo, reconoció que la vida le permitió experimentar una relación transparente y especial después de atravesar despedidas, decepciones y momentos difíciles.

"Sí, estoy muy feliz, muy feliz. Yo no había conocido esa felicidad, esa transparencia, ese amor bonito. Todos hemos venido a este mundo para ser felices y ahora nos tocó", agregó.

Finalmente, Cecilia consideró que su reencuentro con Liliana fue un milagro, pues ambas pudieron recuperar sus sentimientos y comenzar una vida juntas pese al tiempo transcurrido. A sus 76 años, la artista disfruta de este amor que llegó inesperadamente y que le ha permitido descubrir una felicidad que, según contó, no había experimentado antes.

"Lo que nos ha sucedido a nosotras es un milagro. Es un milagro porque después de 38 años encontramos, y que nos llevemos así: conocernos y querernos. Y comenzar una nueva vida a la edad que tengo. Somos muy felices", concluyó.

De esta manera, Cecilia Bracamonte vive una nueva historia de amor junto a Liliana, con quien decidió unir su vida después de reencontrarse casi cuatro décadas más tarde. La cantante demuestra que nunca es tarde para volver a enamorarse y encontrar la felicidad, incluso cuando la vida parece haber tomado caminos diferentes.