El rey Felipe VI de España llegó al Perú para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

El rey de España, Felipe VI, llegó a la ciudad de Arequipa. El monarca participará en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, desarrollada en la 'Ciudad Blanca'.

Este martes 14 de octubre, el monarca español Felipe VI arribó al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón al promediar las 4 y 15 de la tarde, para participar mañana en la inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), el evento más importante dedicado a la lengua y cultura hispana.

Cabe resaltar que, esta es la segunda vez que el rey de España visita la 'Ciudad Blanca' tras su visita en el 2010 cuando aún ostentaba el título de Príncipe de Asturias en compañía de la entonces princesa Letizia.

Felipe VI fue recibido con honores por las autoridades nacionales y regionales. El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Eric Anderson, fue el encargado de recibir al monarca y a su comitiva oficial.

Además, estuvo presente el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, también recibió al rey en la pista de aterrizaje del terminal aéreo arequipeño.

Itinerario y la relevancia de Arequipa

La visita de Felipe VI resalta la gran relevancia que tiene Arequipa como centro del pensamiento y la reflexión académica sobre el idioma español. A ello se le suma que la imagen del Perú se consolida como referente cultural en el ámbito internacional. De igual forma, su presencia fortalece los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

También, dentro del itinerario que tiene establecido la autoridad de España se encuentra que participará de la sesión solemne de apertura y en la sesión plenaria de homenaje al destacado escritor Mario Vargas Llosa, que será desarrollado en el Teatro Municipal de Arequipa.

A su vez visitará la Casa Museo Mario Vargas Llosa, en la que se recrea la vida y obra del destacado literato y Premio Nobel. Vale destacar que, el CILE se desarrolla del 14 al 17 de octubre, reúne a más de 270 conferenciantes y ponentes internacionales, entre académicos, escritores, lingüistas e historiadores, y a más de 200 periodistas de diversos países.

Vale indicar que este evento es organizado por la Real Academia Española (RAE), el Instituto Cervantes, la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el Perú como país anfitrión.

