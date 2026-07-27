Árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina anuncia su retiro tras polémico partido

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El árbitro esloveno Slavko Vincic decidió poner punto final a su carrera en la élite mundial apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Su retiro llega tras un partido marcado por la polémica y las críticas hacia algunas de sus decisiones durante el encuentro.

Vincic, de 46 años, estuvo en el centro de los cuestionamientos por permitir, según sus detractores, un juego demasiado duro de Argentina frente a España. El conjunto español terminó imponiéndose por 1-0 en la prórroga, mientras el árbitro esloveno expulsó a Enzo Fernández durante el tiempo añadido de los 90 minutos reglamentarios.

La gran trayectoria de Slavko Vincic

Pese a las críticas, su desempeño en el torneo recibió importantes reconocimientos. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol y la Asociación Italiana de Árbitros lo eligieron como el mejor árbitro del Mundial. De esta manera, su despedida del fútbol internacional ocurre luego de alcanzar uno de los puntos más importantes de su trayectoria.

Durante la Copa del Mundo, Vincic dirigió cuatro encuentros. Entre ellos estuvieron el debut de Brasil ante Marruecos y el partido de octavos de final entre México y Ecuador. En este último duelo expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca mientras hablaba con un futbolista mexicano, aplicando una nueva norma conocida como 'Ley Prestianni'.

🇸🇮 | El árbitro que dirigió la final de la Copa Mundial 2026 acaba de anunciar su retiro.



La Asociación de Fútbol de Eslovenia ha confirmado que Slavko Vinčić ha puesto fin formalmente a su carrera. pic.twitter.com/4ZA3gENYTE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 27, 2026

Su recorrido también incluye algunas de las noches más importantes del fútbol europeo. En 2024 dirigió la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund, mientras que en 2022 estuvo al frente de la definición de la Europa League entre Eintracht de Fráncfort y Rangers. Además, fue cuarto árbitro en la final de 2021.

Messi llora tras la derrota de Argentina

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras del torneo. Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, no pudo contener la emoción tras recibir la medalla de subcampeón y protagonizó un momento que conmovió a millones de aficionados alrededor del mundo.

Luego de la caída por 1-0, las cámaras siguieron cada movimiento del astro argentino. Mientras los jugadores españoles celebraban la conquista de su segundo título mundial, Messi permaneció durante varios minutos sentado sobre el césped junto a sus compañeros, con la mirada fija en los festejos y visiblemente afectado por el desenlace del encuentro.

Sin embargo, el instante más emotivo llegó durante la ceremonia de premiación. Después de subir al escenario para recibir la medalla del segundo lugar, el delantero descendió lentamente y caminó hacia uno de los sectores del estadio donde se encontraban los hinchas argentinos. Fue allí donde la tristeza terminó por desbordarlo y rompió en llanto frente a la multitud.

Con su retiro, Vincic cierra una etapa marcada por grandes partidos, reconocimientos y también momentos difíciles. Su última actuación, precisamente en la final del Mundial, quedará como el cierre de una carrera internacional en la que alcanzó escenarios de máximo nivel y dejó una huella dentro del arbitraje europeo.