Yahaira asegura que está en su 'prime' y quiere tener hijos con 'Don Diablo': "Me gustaría una parejita"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia confesó estar viviendo una de las etapas más bonitas de su vida junto a su novio, Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'Don Diablo'. La cantante de salsa aseguró que intenta mantener su relación lo más privada posible, ya que tiene experiencia con los escándalos mediáticos y tiene la esperanza de convertirse en madre junto al empresario norteño.

Yahaira cuenta detalles de su romance con 'Don Diablo'

En una reciente entrevista para un diario local, la salsera se mostró muy agradecida de seguir trabajando en la música y aseguró que se siente en su prime. Además, afirmó que ha aprendido a manejar las críticas televisivas y hasta agradece la exposición que los medios de comunicación le han dado desde hace varios años.

En el ámbito sentimental, contó que lleva poco menos de un año de relación formal con Luis Fernando Rodríguez y que eso la tiene muy contenta. "Llevamos un buen tiempo, menos de un año, pero estamos supertranquilos y bien. Trato de manejar mi relación, en lo que puedo, de la manera más privada posible ", expresó.

Yahaira también fue consultada sobre cómo dividen los gastos en pareja, ya que últimamente se ha puesto de moda rechazar completamente las relaciones 50/50, donde las mujeres no deben aportar económicamente y es el hombre quien asume los gastos. La cantante tuvo una opinión muy controversial respecto a ese tema.

"Soy una mujer independiente desde muy pequeña y siempre me he pagado mis cosas. Pero sí tengo una persona que me está apoyando en todo sentido y tratándome como una reina. Es bonito que te engría, ¿no? Así que eso del 50/50 no va conmigo, aunque tampoco lo veo mal ", expresó.

¿Yahaira llamará a la cigüeña?

Casi al finalizar la entrevista, la intérprete de 'Y le dije no' confesó que, a sus 32 años, aún no ha congelado sus óvulos, pero sí ha considerado la posibilidad de convertirse en madre. "Si en algún momento quiero tener un hijo, más adelante, me gustaría que Luis Fernando sea el papá", dijo muy emocionada.

Por otro lado, al venir de una familia grande, recalcó que no le gustaría tener un hijo único. "Vengo de una familia grande, somos cinco hermanos, y sí me gustaría tener la parejita para que siempre se acompañen ", concluyó.

Es así que, Yahaira Plasencia atraviesa una etapa sentimental que la tiene feliz y enfocada en sus proyectos personales. La salsera mantiene una relación estable con Luis Fernando Rodríguez y, aunque prefiere proteger su romance de la exposición mediática, no descarta formar una familia junto a él y cumplir su deseo de convertirse en madre.