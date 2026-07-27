Miembros de mesa: Conoce el PAGO que recibirán por participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no solo implicarán acudir a las urnas para elegir a las próximas autoridades. Un grupo de ciudadanos tendrá una responsabilidad adicional durante la jornada: ejercer como miembro de mesa. Para quienes cumplan con esta tarea electoral, el Estado contempla una compensación económica por el trabajo realizado.

¿Cuánto les pagarán a los miembros de mesa?

De acuerdo con la información difundida por los organismos electorales, las personas que cumplan toda la jornada como miembros de mesa recibirán S/165 . Este incentivo está destinado a quienes asuman el cargo y permanezcan desde la instalación de la mesa hasta el cierre, el conteo de votos y la culminación de las tareas correspondientes.

El beneficio no se entrega únicamente por figurar como titular o suplente en la lista de miembros de mesa. Para acceder a la compensación, es necesario ejercer efectivamente la función. En el caso de los suplentes, también podrán recibir el pago si deben reemplazar a un titular y cumplen con la jornada electoral hasta el final.

La participación de los miembros de mesa es obligatoria y también existe una sanción económica para quienes no cumplan con esta responsabilidad. Según la información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes sean designados y no realicen la labor asignada deberán pagar una multa de S/275, equivalente al 5% de una UIT.

Además, los miembros de mesa deberán participar en las jornadas de capacitación previstas para los domingos 20 y 27 de septiembre de 2026. Durante estas sesiones recibirán instrucciones sobre la instalación de la mesa, la atención a los electores, el proceso de votación, el conteo de votos y el llenado de las actas.

¿Cómo saber si me tocó ser miembro de mesa?

La selección de miembros de mesa se realizó el 24 de julio mediante sorteos públicos organizados en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), responsables de desarrollar los comicios en todo el país. En total, fueron elegidos 817 000 ciudadanos, quienes asumirán el rol de titulares o suplentes para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

La ONPE recordó que el incremento del número de suplentes responde a la Ley N.° 32231 y busca asegurar la instalación puntual de todas las mesas de votación, evitando retrasos el día de las elecciones. Asimismo, precisó que quienes fueron miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 quedaron excluidos automáticamente del nuevo sorteo y no volverán a desempeñar esta responsabilidad. A continuación, los pasos para consultar si eres miembro de mesa.

Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Escribe el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Haz clic en "Consultar" y revisa si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente.

De esta manera, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cumplir como miembro de mesa representa una responsabilidad ciudadana que también contempla una compensación económica. El pago de S/165 busca reconocer la labor realizada durante toda la jornada, mientras que la multa de S/275 refuerza el carácter obligatorio de esta función y la importancia de participar en el proceso electoral.