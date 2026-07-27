Mark Vito revela que tiene ganas de volver a ser padre a sus 49 años: "Me falta el varoncito"

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito sorprendió al hablar abiertamente sobre su futuro sentimental junto a Leslie Echavarría. Durante su aparición en la fiesta del 'Team Reales', el influencer dejó entrever que entre sus próximos proyectos estaría volver a casarse y convertirse nuevamente en padre, esta vez con su actual pareja, ya que están en la búsqueda de tener un hijo hombre.

El nuevo amor de Mark Vito

Consultado sobre la posibilidad de llegar al altar con Leslie, Mark Vito no descartó que la boda pueda concretarse próximamente. Por el contrario, dejó claro que ambos vienen conversando y haciendo planes al respecto. La pareja atraviesa un buen momento y, según sus propias declaraciones, se encuentra feliz con el rumbo que ha tomado su relación.

"Sí, estamos en eso. Habrá noticias pronto, estamos felices juntos y todo para adelante", expresó en entrevista con John Cano.

A este proyecto de vida en pareja se suma otro deseo personal de Mark Vito: volver a experimentar la paternidad. El influencer ya tiene dos hijas fruto de su anterior relación con Keiko Fujimori; sin embargo, ahora ha manifestado su ilusión de ampliar nuevamente su familia junto a Leslie Echavarría.

En ese sentido, el ex de Keiko Fujimori reveló que le gustaría tener un hijo varón. Aunque no dio mayores detalles sobre cuándo podría cumplirse este deseo, dejó claro que es una posibilidad que contempla seriamente junto a su novia. Para el influencer, la llegada de un nuevo integrante sería otro paso importante dentro de esta etapa de su vida.

"Me falta el varoncito, estoy buscando, estamos en eso", dijo muy emocionado.

Leslie y Mark están más fuertes que nunca

Además, la relación entre Mark y Leslie ha demostrado tener solidez pese a las circunstancias que han atravesado. Ambos consiguieron mantener su romance mientras él participaba en 'La Granja VIP', experiencia que puso a prueba su vínculo. Leslie, de hecho, respaldó desde el inicio la decisión de su pareja y confió en sus capacidades.

Finalmente, Mark Vito también destacó el respaldo que recibió de la familia de Leslie durante su participación en el reality. Agradeció especialmente al padre y hermano de su pareja por el apoyo en las votaciones, así como a los habitantes de Junín.

De esta manera, Mark Vito atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Leslie Echavarría, con quien no solo comparte proyectos personales y profesionales, sino también el deseo de formar una familia. Aunque todavía no existe una fecha para la boda ni para la llegada de un bebé, ambos han dejado claro que miran juntos hacia el futuro.