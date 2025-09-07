Cercado de Lima: Miniván cae del puente Ricardo Palma y deja ocho personas heridas

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente de tránsito en la Av. Abancay dejó ocho personas heridas, la mañana de este domingo 7 de septiembre en el Cercado de Lima. La emergencia requirió 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La unidad siniestrada (una miniván) transitaba por la concurrida avenida, cuando a la altura del puente Ricardo Palma, el conductor perdió el control del mismo, cayendo hacia el Parque La Muralla.

Detalles de la emergencia

De acuerdo con la información oficial brindada por el brigadier CBP Joel Ricalde Zapata, Jefe de la Primera Brigada de la IV Comandancia Lima de los Bomberos, el vehículo se dirigía desde el distrito de Rímac hacia La Victoria, cuando al promediar las 9:54 a. m., atravesó la malla de seguridad en el puente, para acabar volteada en el espacio de recreación familiar.

Asimismo, reportó que de las ocho personas heridas, tres son menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital de Emergencias Pediátricas para recibir atención inmediata. Mientras que, dos adultos mayores han sido derivados al Hospital Arzobispo Loayza.

"Se clasificó tres personas graves con hemorragias externas, fracturas expuestas, y el resto como clasificación de 'código amarrillo', policontusos, con contusiones severas y con fracturas cerradas", indicó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En el Cercado de Lima, ocho personas resultaron gravemente heridas, luego de que en la miniván donde se trasladaban cayó del puente de la Av. Abancay, esto debido a que el conductor perdió el control de su vehículo.



📡 6.1 señal... pic.twitter.com/w3IibdTeOh — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2025

Cabe señalar que, durante la emergencia, una de las vías de la Av. Abancay se mantuvo cerrada; sin embargo, tras la atención del siniestro, ambas vías ya se encuentran totalmente abiertas para la circulación de vehículos.

¿Qué hacer si somos o presenciamos un accidente de tránsito?

Según el Ministerio Público, si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito, debes ser atendido inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado del país, no importando si el vehículo cuenta o no con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En caso de darse a la fuga el vehículo que participó en el acciddente, puedes informar el hecho al Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://fondosoatycat.mtc.gob.pe/), entidad que se encargará de cubrir los gastos médicos, de sepelio e indemnizaciones.

Asimismo, puedes realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaria más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso y realizar las denuncias que aparan la ley.

De esta manera, esta mañana ocurrió un grave accidente de tránsito en la Av. Abancay, tres personas resultaron con lesiones graves, tras la caída del vehículo donde transitaban desde el puente Ricardo Palma al Parque La Muralla.