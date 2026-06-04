¡Terrible! Joven universitario muere tras chocar su motocicleta contra un poste en la avenida Arequipa

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven universitario de 20 años, identificado como Carlos Huarcaya, perdió la vida la madrugada de este jueves en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la cuadra 12 de la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima. El hecho involucró a una motocicleta y un automóvil, generando gran conmoción entre familiares, amigos y vecinos de la zona.

Accidente mortal en la madrugada

Según relató un testigo a Exitosa, tanto la motocicleta como el vehículo de color rojo circulaban con dirección a Miraflores cuando atravesaron la intersección con el semáforo en luz ámbar. En esas circunstancias, el automóvil habría intentado ingresar a un inmueble, cerrándole el paso al motociclista. Para evitar una colisión directa, Carlos realizó una maniobra que terminó con el impacto de su unidad contra un poste.

Producto del fuerte choque, el joven sufrió graves lesiones y falleció en el lugar. Mientras tanto, el conductor y el copiloto del automóvil fueron trasladados a la comisaría del sector, donde permanecen mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

La escena se volvió aún más dolorosa con la llegada de los familiares de la víctima. Entre lágrimas y visiblemente afectado, el tío de Carlos recordó el esfuerzo y los sueños que tenía el joven. "Él era un chico tranquilo y sus papás aún no llegan, no sé qué pasaría cuando ellos lleguen porque era el único sustento que tenían en su familia. Era un joven estudiante y se educaba para sacar de esa familia (...) ya estaba por terminar su carrera, estaba haciendo sus prácticas y todo", expresó.

Agentes de la Policía Nacional continuaron durante varias horas con las investigaciones en la zona. Ambos carriles con dirección a Miraflores fueron cerrados temporalmente mientras se realizaban las pericias. Además, la motocicleta será trasladada a la dependencia policial y las cámaras de seguridad del sector serán clave para esclarecer cómo ocurrió este fatal accidente.

🔴🔵 Cercado de Lima: Estudiante universitario pierde la vida en accidente de tránsito en la av. Arequipa.



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Otro accidente de motociclista

Hace unos días ocurrió un fatal accidente en el cruce de la Av. Alfonso Ugarte con España dejó como saldo la muerte de Smith Quispe Rojas, un ciudadano de 35 años de edad que impactó contra un vehículo cuando pilotaba una moto lineal por la transitada vía.

El hecho se produjo a tempranas horas de la mañana en una de las intersecciones más transitadas del Cercado de Lima, cerca a la estación España del Metropolitano y apenas una cuadra del óvalo Bolognesi.

La víctima viajaba en una motocicleta verde de tipo scooter en dirección de norte a sur, cuando impactó contra el vehículo, conducido por el ciudadano Juan Carlos Jacobo Rojas, que se dirigía en dirección contraria, desde la Plaza Dos de Mayo.

Imágenes grabadas por Exitosa desde el lugar de los hechos demuestran la gravedad de la colisión entre ambos vehículos, que terminaron con severos daños en su estructura producto del impacto. La moto lineal en que viajaba Quispe Rojas, de placa 19561B, quedó destrozada por completo y partida a la mitad; mientras tanto, su cuerpo sin vida fue expulsado hasta veinte metros del lugar del accidente.

Es así que, la muerte de Carlos Huarcaya se suma a otros trágicos accidentes ocurridos recientemente en Lima. Casos como este reflejan los riesgos que enfrentan conductores y motociclistas en las transitadas vías de la capital. Mientras continúan las investigaciones, crece la preocupación por la seguridad vial y la necesidad de prevenir nuevas tragedias.