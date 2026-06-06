Capturan a presunto autor de muerte de hombre en bar clandestino: Policía ejecutó detención e incauta evidencias

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este jueves 4, al promediar el mediodía en la avenida Pinto, a la altura del centro comercial Polvos Rosados, agentes de las áreas de Robos y Homicidios de la Divincri realizaron la detención de Germán Bravo Pacompia, señalado como presunto autor de la muerte de Eder Paolo Layme Valeriano (42), crimen perpetrado el pasado 18 de mayo en un bar clandestino ubicado en las inmediaciones del Cementerio General.

El investigado se desplazaba en un vehículo de placa D3T-565. La diligencia contó con la participación de la fiscal Jedely Vargas Catunta y se desarrolló en cumplimiento de una orden de detención preliminar por 72 horas emitida por el Poder Judicial dentro de la investigación por el presunto delito de homicidio calificado.

Evidencias e investigación

Durante el operativo, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversas tarjetas bancarias, elementos que serán sometidos a pericias como parte de las investigaciones destinadas a esclarecer los hechos.

El jefe de la Divincri de Tacna, coronel PNP César Becerra Salas, confirmó que las diligencias continúan. "Estamos en plena intervención policial con los fiscales del caso. El día de los hechos al parecer estuvo en el lugar y la parte interna está en materia de investigación. Sería presunto autor del hecho", declaró.

Asimismo, precisó que tanto el detenido como el vehículo intervenido serían trasladados al área de Homicidios de la Divincri para continuar con las actuaciones.

Familia exige justicia

Durante la intervención, una familiar de la víctima increpó al detenido con gritos de "¡asesino!", exigiendo justicia y señalando que existiría otro presunto implicado.

Por su parte, la abogada de la familia de la víctima, Lisbeth Fernández, indicó que un testigo del caso habría sido amenazado. "Solicitamos garantías porque existe temor. Consideramos que no se trata de un homicidio simple y pedimos que se evalúe una recalificación de los hechos", sostuvo.

Según la defensa, la víctima compartía con su pareja en el establecimiento cuando fue atacada por varias personas con quienes mantenía rencillas previas. Las investigaciones preliminares señalan que recibió heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte.