Prohibición de dos personas en moto lineal: ¿A cuánto asciende la multa que regirá desde este miércoles 21 de enero?

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) aprobó el Decreto Supremo 002-2026-MTC que, desde este martes 20 de enero, entrará en vigencia prohibirá la circulación de dos personas en moto lineal, ahora se conoció que desde el miércoles 21 de enero regirán las multas para aquellos que infrinjan la normativa.

Las multas regirán desde este miércoles 21 de enero

Cabe señalar que, esta medida se enmarca en la Ley 32490, la cual establece medidas extraordinarias para la lucha contra el crimen organizado y refuerza el principio de autoridad en el transporte. De acuerdo al Ejecutivo el uso de motos lineales por parte de dos personas se ha convertido en un medio de escape de delincuentes o criminales.

En tal sentido, aquellos que no acaten esta restricción en zonas declaradas en emergencia tendrán sanciones económicas desde el miércoles 21 de enero , así lo anunció el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo al alto mando policial será la Policía quien se encargue de iniciar la fiscalización efectiva con el principal objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y menguar delitos como es el caso del sicariato y la extorsión, que frecuentemente se efectúan con el uso de este tipo de vehículos menores.

Añadió que este nuevo decreto supremo aún se encuentra "en una etapa de sensibilización y comunicación".Y que aquellas sanciones pecuniarias, es decir, consisten en el pago de una suma de dinero al Estado. Al respecto, subrayó que espera "la colaboración de la ciudadanía porque la seguridad es tarea de todos".

¿A cuánto asciende la multa por infringir la normativa?

Con respecto al monto que conlleva la multa por infringir la normativa, Alvarado López explicó que la infracción por primera vez tendrá una sanción de 660 soles lo que equivale al 12% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Adicionalmente, la persona tendrá 50 puntos en el récord de conductor.

Mientras que, en caso de reincidencia la sanción aumentará hasta los 1320 soles lo que equivale al 24% de la UIT y 60 puntos en el récord de conductor. Ello, inclusive, puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

En el marco en que entrará en vigencia el decreto que prohíbe que dos personas circulen en una motocicleta, se dio a conocer que desde el miércoles 21 de enero regirán las multas para quienes infrinjan la normativa que serán de 660 soles y que pueden ascender hasta 1320 soles por reincidencia.