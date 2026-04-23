Chofer y cobrador de combi terminan heridos tras ataque a balazos en el Callao: Empresa era extorsionada

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado armado contra el transporte público se dio sobre la mañana de este jueves 23 de abril en el Callao. Esta vez, una combi de la empresa de transportes Perla Argentina fue atacada a balazos en La Perla dejando heridos al chofer y cobrador al recibir los proyectiles.

Según pudo conocer Exitosa, el conductor fue herido en la costilla, mientras que el cobrador recibió un disparo en la mano. De manera casi milagrosa, el chofer pudo manejar su unidad hasta llegar al Hospital Barton para ser socorridos.

Chofer y cobrador de combi quedan heridos luego de ataque armado

Las víctimas fueron identificadas como Cuno Choquepata y Luis Alberto Samamé de 60 y 59 años, respectivamente. Al cierre de esta nota, los afectados continúan recibiendo atención médica con pronóstico reservado.

Exitosa también pudo conocer que esta empresa de transporte sufría amenazas por parte de diversas bandas criminales quienes les exigían el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad. Incluso, en marzo de este año ya habían sufrido un ataque similar cuando les prendieron fuego a una de sus unidades durante la madrugada.

A su vez, nuestro medio conoció, por información del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista, que el atacante habría sido detenido instantes después del atentado y que se trataría de un menor de edad de solo 15 años.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Crimen en el Callao a plena luz del día luego que un chofer y cobrador de la E.T. Perla Argentina terminaran heridos luego de ser atacados con disparos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/xQe1SGi2NC — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

De momento, agentes de criminalística de la Policía Nacional del Perú iniciaron con las diligencias de rigor analizando la combi atacada para obtener cualquier tipo de detalle que sirva para resolver el caso.

Vivieron momentos de terror

Nuestro medio también pudo conversar con una ciudadano que estuvo muy cerca del hecho y que alcanzó a ver parte de esta balacera. La adulta mayor indicó que vivieron momentos de terror ya que se encontraba con un grupo de ancianos muy cerca al hospital Barton, donde ocurrió el incidente.

Su primera reacción fue ingresar al centro médico y ponerse a buen recaudo junto con el personal médico que también temió por su vida al momento del atentado armado.

"Cuatro balazos han sido. Todos los adultos hemos entrado corriendo al fondo de los consultorios. Nunca nos habíamos imaginado esta situación", indicó.

De esta manera, una combi de la empresa de transportes Perla Argentina fue atacada a balazos en el Callao dejando al chofer y cobrador heridos. Exitosa pudo conocer que luego de ello, la policía capturó al gatillero quien sería un menor de edad de 15 años.