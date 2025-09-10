SJM: Familiares exigen justicia tras la liberación de mototaxista informal que atropelló a adulta mayor

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Familiares exigen justicia tras la liberación de Kevin Torres Cipra, el mototaxista que atropelló a Serafina Portugal de 74 años en la avenida Miguel Iglesias en el distrito de San Juan de Miraflores.

Liberan a mototaxista informal que atropelló a adulta mayor

El pasado 24 de agosto, Serafina Portugal de 74 años se encontraba cruzando la calle Miguel Iglesias en San Juan de Miraflores para regresar a su vivienda. Sin embargo, una mototaxi que no contaba con SOAT ni brevete la atropelló produciendo graves golpes tras el impacto y su posterior fallecimiento.

Al momento del accidente, los testigos trasladaron a la agraviada hacia el hospital María Auxiliadora, no contando que la atención de la mujer se vería atrasado por la falta de SOAT del conductor y porque la víctima no contaba con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

"Prácticamente dejaron que mi madre se muera", denunció Edgar Sánchez, hijo de Serafina, por la demora en la atención médica en el hospital que terminó con la trágica muerte de su madre.

"Por no portar DNI y porque el conductor no tenía SOAT, no le hicieron tomografía ni los exámenes que necesitaba. La dejaron morir",señaló el abogado de la familia para el noticiero 24 Horas.

Tras el deceso de la víctima, la necropsia confirmó que su muerte había sido por traumatismo craneoencefálico y lesiones múltiples. Actualmente, el caso se encuentra en investigación del Primer Despacho de la Fiscalía Penal de San Juan de Miraflores pero los familiares exigen justicia para su víctima.

"El señor fiscal que estuvo en este caso es Aníbal Alberto León Zambrano y el fiscal adjunto Marlene Lozano. Éstas son las personas que vieron el caso de mi madre y yo no sé por qué, teniendo evidencias, ellos han podido liberar a este persona, ese delincuente", indicó el hijo de Portugal.

Al momento de la detención, Kevin Scott Torres Cipra, de 32 años, no contaba con SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) ni licencia de conducir, según la denuncia policial, y se encuentra libre.