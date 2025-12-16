Romina Gachoy revela crisis y posible separación con Jean Paul Santa María: "Es momento de pensar en mí"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo uruguaya, Romina Gachoy, sorprendió a sus seguidores al revelar que su relación con Jean Paul Santa María atraviesa una crisis. Durante una transmisión en TikTok, habló sobre la posibilidad de una separación.

Romina Gachoy y Jean Paul en crisis

Romina Gachoy se mostró vulnerable y sincera ante sus seguidores al revelar que su matrimonio con Jean Paul Santa María atraviesa una crisis seria.

Entre lágrimas, la modelo uruguaya explicó que se siente confundida y que la separación podría estar cerca.

"Separarme de mi familia, de los chicos. Estoy muy confundida porque tengo esta gran oportunidad y quiero tomarla, esta vez sí quiero tomarla, pero sé que eso puede significar mi separación, no porque no tenga el apoyo de Jean Paul, sino porque a veces la distancia no es buena", confesó.

Romina Gachoy aseguró que, a pesar de la situación, el amor y apoyo de Jean Paul Santa María continúan presentes, aunque admitió que los problemas de comunicación y la rutina han complicado la relación.

"De por sí, nosotros ya venimos mal. Es complicado, es un momento difícil para tomar esta decisión, pero está encaminándose", agregó.

Oferta laboral complica a Romina Gachoy

La modelo explicó que su situación se ha visto afectada por una oferta laboral que la alejaría temporalmente de su familia.

Resulta que Romina Gachoy fue invitada a participar en un reality en España, lo que implica un cambio importante en su vida personal y profesional.

"Jean Paul me ha dicho para que juntos volver a ser terapia, junto salir de esto que él me va a apoyar con que yo haga este viaje e ingrese a este reality. Cuento con su apoyo y amor. Tengo miedo", señaló.

Además, Romina Gachoy reflexionó sobre sus decisiones pasadas y reconoció que, en varias ocasiones, ha priorizado a los demás sobre sí misma.

"La responsable he sido yo por tomar muchas decisiones, que no necesariamente me suman o me hacen bien. Llegó el momento de ahora, sí, por primera vez, pensar un poquito en mí porque necesito pensar en mí. Es no significa que vaya a dejar en pensar en los demás", explicó.

La modelo uruguaya también admitió que descuidó su propia felicidad al enfocarse en complacer a su entorno.

"Cuando quieres acordarte, dejaste todo por hacer feliz a los demás y nunca pensaste realmente en tu propia felicidad. Sé que este año voy a ser una Romina diferente. No me siento bien, no estoy bien con Jean Paul", finalizó.

Romina Gachoy dejó claro que su relación con Jean Paul Santa María atraviesa un momento delicado. La modelo no descartó que la crisis derive en una separación, pero está reflexionando sobre lo que es mejor para su vida y bienestar.