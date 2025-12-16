Requisa en Penal de Pucallpa: Desmantelan instalaciones eléctricas clandestinas en coordinación entre el INPE y PNP

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el penal de Pucallpa, personal del INPE realizó el desmantelamiento de instalaciones eléctricas como medida en la lucha contra el crimen organizado desde los centros penitenciarios.

Desmantelan instalaciones eléctricas

En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), personal penitenciario realizó la desinstalación de conexiones eléctricas instaladas ilegalmente en el centro penitenciario de Pucallpa.

El operativo extraordinario se realizó en el módulo 2A y B del régimen de mediana seguridad ubicada en la selva del Amazonas, zona este del Perú como medida carcelaria.

Como resultado de esta acción, se desmantelaron conexiones clandestinas, una práctica ilegal producto de la coordinación entre convictos y cómplices con la cual se permiten la instalación de módulos para comunicaciones telefónicas y otros.

Adicionalmente se incautaron cables, focos, tomacorrientes, interruptores, retazos de madera, cucharas de metal entre otros artículos que se encuentran prohibidos en las celdas.

Según la información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la diligencia comprendió la revisión de todos los ambientes al interior del penal Pucallpa como pasadizos y celdas.

Además, se realizó un registro minucioso de las pertenencias de los internos y una revisión corporal de cada uno de ellos, cumpliendo los protocolos de seguridad.

La intervención contó con la participación de 31 agentes del INPE, 70 efectivos de la PNP y fiscales de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, Mónica Medina Rodríguez, y de la Segunda Fiscalía de Coronel Portillo, Jeanet Tapia Isla.

Se realizó apagón eléctrico en penal

El operativo forma parte de la disposición del presidente de la República, José Jerí, quien durante fines de noviembre inició un recorridos por los diversos penales a nivel nacional en medio de la lucha contra el crimen organizado.

El apagado eléctrico estuvo supervisado por la la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada y el presidente del INPE, Iván Paredes, con el fin de mantener el orden y el principio de autoridad en ese recinto carcelario.

Según el anuncio del jefe de Estado, reiteró que el país conocerá el plan de seguridad nacional y otras gestiones de su gobierno desde los primeros días del próximo mes de enero. "Las acciones que vamos a terminar de encaminar van a ser en gran medida presentadas en el mes de enero", indicó.

Aseguró que el Ministerio del Interior (Mininter) tiene el compromiso de presentarlo en el plazo pactado y que es "parte del legado" de su gestión tras su paso por las regiones del territorio peruano.