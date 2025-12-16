Ministerio de Educación anulará 42 nombramientos a docentes por certificados de discapacidad falsos

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por presentar certificados de discapacidad falsos, el Ministerio de Educación anulará el nombramiento otorgado a 42 docentes, así como los procedimientos disciplinarios y acciones penales correspondientes. Estos documentos fueron entregados en los Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial, que se realizaron en 2022 y 2024.

Como proceso de transparencia

La verificación de los certificados que ha otorgado el Minedu forma parte de una política de integridad y transparencia, aseguró el titular de esta cartera, Jorge Figueroa. Aquellos profesores que se vieron beneficiados recibieron una bonificación del 15 % sobre el puntaje total en los concursos que se realizaron en los años mencionados.

Durante este periodo de tiempo a nivel nacional, ingresaron un total de 97,675 docentes a la Carrera Pública Magisterial. De este número, 3005 lo hicieron haciendo uso del beneficio, aunque tras la renuncia voluntaria de algunos maestros, quedó un grupo de 2988, a quienes se les analizó los documentos que entregaron.

🛡️¡Tomamos acciones frente a irregularidades en nombramientos!



El Minedu inició la nulidad de oficio y las acciones correspondientes contra 42 docentes que habrían presentado certificados de discapacidad falsos en los concursos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial de 2022... pic.twitter.com/fbDESkIajZ — Ministerio de Educación (@MineduPeru) December 16, 2025

Para tener una base de datos más precisa, se remitieron los folios al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). En dicho organismo se constató que 2773 profesores se encontraban registrados, mientras que 173 figuraron en Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas del Ministerio de Salud.

El problema apareció cuando detectaron que 42 de los docentes no figuraba en ninguno de los dos sistemas oficiales mencionados, que no les hacía merecedores de la bonificación. Todos los casos se remitieron a las DRE/UGEL para iniciar los procesos de anulación, disciplinarios y penales, así como a miembros de los comités evaluadores.

Concurso del año 2025

Para la edición del presente año, el Minedu programó las inscripciones para este concurso del 21 de julio al 12 de agosto pasado. La Prueba Nacional se llevó a cabo el 16 y 23 de noviembre y los resultados preliminares se publicaron el 5 de diciembre. Estos ya pueden ser consultados en el sitio web de esta cartera.

Se presentaron más de 109 mil profesores a esta evaluación para tratar de escalar o ingresar a la CPM. Los reclamos se podrán realizar del 10 al 18 de este mes, y ese mismo día se anunciará la nómina oficial de aprobados.

El Ministerio de Educación detectó que 42 docentes que habían sido nombrados para la Carrera Pública Magisterial, presentaron documentos de discapacidad falsos. Por tal motivo, anuló sus nombramientos y remitió los casos para que inicien procedimientos disciplinarios y acciones penales en su contra.