¿Peligroso? MINSA advierte severos RIESGOS por cocinar el pavo navideño en bandejas de aluminio

Cada diciembre, la mesa navideña se convierte en el centro de las celebraciones familiares. El pavo, protagonista indiscutible, suele prepararse siguiendo costumbres heredadas de generación en generación.

Una de ellas es el uso de bandejas de aluminio para hornear, envolver o conservar el ave. Su bajo costo y fácil acceso han hecho que esta práctica se repita casi automáticamente en miles de hogares. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que lo que parece práctico puede esconder riesgos invisibles para tu salud.

Una temperatura superior a los 220 C° puede facilitar la transferencia del metal a la comida.

Especialistas de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur explican que el calor intenso, especialmente por encima de los 220 °C, favorece la migración del aluminio hacia los alimentos.

El peligro se incrementa cuando el pavo se marina con ingredientes ácidos como limón, naranja o vinagre, ya que estas sustancias aceleran la transferencia del metal a la carne. El resultado: un plato que luce apetitoso, pero que puede contener niveles elevados de aluminio sin que el sabor o el aspecto lo delaten.

La exposición prolongada a este metal se asocia con dolores de cabeza, irritación estomacal, inflamación intestinal, cansancio extremo y problemas renales. En casos más graves, incluso puede afectar la memoria y aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

En los niños, el riesgo es aún mayor: la exposición temprana puede ocasionar retrasos en el desarrollo, lo que convierte esta práctica en un problema de salud pública.

Recomendaciones del Minsa

Para reducir los riesgos, el Minsa difundió pautas prácticas que puedes aplicar en tu cocina:

Evita el contacto directo del pavo con bandejas de aluminio. Usa papel pergamino o coloca una capa de verduras entre la carne y el recipiente.

No guardes alimentos envueltos en aluminio dentro del refrigerador, ya que el metal puede seguir migrando incluso a bajas temperaturas.

Prefiere recipientes de acero inoxidable para la cocción y envases de vidrio para el almacenamiento.

Extrema cuidados con los niños, ya que la exposición temprana al aluminio puede tener efectos en su desarrollo.

Estas recomendaciones buscan mantener la tradición navideña sin comprometer la salud de tu familia. No se trata de renunciar al pavo, sino de ajustar pequeños detalles que marcan la diferencia entre una cena segura y un riesgo silencioso.

El pavo navideño simboliza unión y celebración, pero cocinarlo directamente en bandejas de aluminio puede convertirlo en un peligro oculto. El Minsa recuerda que basta con cambiar el recipiente o interponer una barrera protectora para disfrutar de la tradición sin comprometer la salud. La prevención es el mejor ingrediente para una Navidad saludable.