Alerta en Lambayeque: Casi el 40% de adultos mayores no se han vacunado contra la influenza

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

La región de Lambayeque registra una cifra alta de adultos mayores no vacunados contra la influenza. Ante la confirmación de casos por gripe H3N2 en nuestro país, se impulsarán campañas para recibir la dosis.

Casi el 40% de adultos mayores no está vacunado

Una gran preocupación se ha generado en la región Lambayeque tras la confirmación del Ministerio de Salud (Minsa) con la llegada de la gripe A H3N2 variante K en el Perú.

A pocos días de terminar el 2025, cerca al 40% de adultos mayores no se ha vacunado contra la influenza en la región de Lambayeque por lo que se hace el llamado a las autoridades para que impulsen campañas con nuevas dosis de vacunas para la población.

La principal preocupación se centra en poblaciones vulnerables, especialmente niños y adultos mayores, los cuales deben cumplir con un esquema de vacunación más detallado y cuidado.

El doctor Yonny Ureta, gerente regional de salud de la región Lambayeque precisó que se cuentan con vacunas para la población por lo que extendió el llamado.

"Como región Lambayeque tenemos un stock de 13,400 dosis de vacuna influenza distribuidas en toda la región para que la gente que aún falta vacunarse, sobre todo adultos mayores se acerquen", comunicó.

Indicó que se cuentan con 1,500 frascos de vacunas para niños lo cual indicaría que "se habría llegado casi a la meta en menores de cinco años vacunados" .

En el caso de los adultos mayores o personas que cuenten con alguna comorbilidad, Ureta indicó que se cuenta con un mayor stock a la cual se podrá acceder.

Además reiteró que contar con un 40% de adultos mayores no vacunados es considerada una cifra alta y peligrosa. "Tenemos influenza y neumococo, estamos vacunando las dos dosis", señaló.

Gestión de Boluarte y Vásquez en salud fue "básica"

A nivel nacional, según la información brindada por el analista de datos, Juan Carbajal, el 56.9% de adultos mayores no han sido vacunados contra la influenza lo que equivale a más de un millón de peruanos de este grupo etario. "Tienes a la mitad de (poblaciones) vulnerables sin vacunas", indicó el experto en salud Omar Neyra.

"Ese es un problema de gestión de Boluarte y Vásquez. Vásquez no superó los niveles de inmunización (...) 56% es un desastre, creía que si no hay vacunas era espectacular, es decir, porque se vacunaron todos. No supera por falta de financiamiento", señaló.

Neyra indicó que no es por falta de dinero sino la falta de gestión de ambos exfuncionarios públicos la que habría dejado estos resultados en el sistema de salud sanitario.

Ante la preocupación sanitaria por la llegada de la gripe H3N2, las autoridades sanitarias de Lambayeque invitan a los adultos mayores ha vacunarse contra la influenza en esta región.