Crisis política en Chiclayo

Alcaldesa de Chiclayo podría ser suspendida por 30 días tras polémico árbol navideño y acusaciones de falta grave

Ocho regidores municipales solicitaron la suspensión de Janet Cubas, mientras la Fiscalía investiga irregularidades en el contrato de las decoraciones navideñas.

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 16/12/2025

La polémica por el árbol navideño de Chiclayo sigue generando consecuencias políticas. El regidor Fernando Fernández confirmó que él y otros funcionarios ediles han solicitado la suspensión por 30 días de la alcaldesa Janet Cubas, acusándola de cometer una falta grave en el manejo de las contrataciones y en sus declaraciones públicas sobre el caso.

El pedido, presentado el lunes 15 de diciembre, cuenta con el respaldo de ocho de los quince regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Según Fernández, la solicitud se sustenta en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, además de los artículos 75 y 78 del Reglamento Interno del Consejo Municipal.

Argumentos de los regidores

Fernández señaló que no está satisfecho con la "solución" de haber redecorado el árbol navideño tras las críticas iniciales. Recordó que la alcaldesa había asegurado que el contrato con la proveedora estaba paralizado, pero finalmente se ejecutó parte del servicio.

"Aquí el tema no es si el árbol estuvo bonito o feo: es un tema estructural, de fondo, sobre por qué se le dio tan rápido la buena pro a una empresa sin experiencia en decorados públicos", afirmó.

El regidor también cuestionó las declaraciones de Cubas, calificándolas como información falsa que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, constituye una falta grave.

"El dinero ya está paralizado y sabemos que no se le va a pagar a la empresa, pero esta ha presentado un entregable. Esperemos que no demande a la municipalidad, porque casi todas las municipalidades pierden por la mala defensa de los procuradores", recalcó.

Investigación fiscal

La solicitud de suspensión se suma a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, que indaga presuntas irregularidades en el contrato de más de 20 mil soles otorgado a la proveedora de las decoraciones navideñas.

El fiscal provincial José Oscar Guevara confirmó que se investigan los delitos de colusión y negociación incompatible, basándose en el informe de la Contraloría que reveló deficiencias en la gestión de Cubas.

Fiscalía Anticorrupción trabajará sobre el informe dado por Contraloría.
El caso comenzó con el llamado "árbol de la vergüenza", criticado por su aspecto improvisado. Tras las críticas, la municipalidad realizó un nuevo encendido con un diseño más tradicional, pero la ausencia de la alcaldesa en el evento reforzó la percepción de distancia con la ciudadanía.

La controversia escaló rápidamente hacia cuestionamientos sobre transparencia y gobernabilidad. Mientras la alcaldesa enfrenta un escenario crítico, la polémica por al árbol navideño se ha convertido en un símbolo de las tensiones políticas y administrativas en Chiclayo, con un desenlace que podría definir el futuro político de Janet Cubas.

