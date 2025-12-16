Sujetos aprovecharon incendio en almacén de La Victoria para robar dinero y pertenencias de vecinos

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incendio registrado este martes en un almacén de bicicletas en el jirón Antonio Raymondi, distrito de La Victoria, no solo dejó daños materiales y alarma entre los transeúntes. Vecinos denunciaron que sujetos inescrupulosos aprovecharon el caos para ingresar a viviendas cercanas y robar dinero y pertenencias.

De acuerdo con testimonios recogidos por Exitosa, los delincuentes actuaron en el momento en que las familias evacuaban sus casas por el temor a que las llamas se expandieran.

Una de las afectadas relató que, al regresar cuando el fuego fue controlado, encontró su habitación desordenada, con cajones abiertos y prendas regadas en el suelo. Los ladrones se llevaron 7 mil soles en efectivo, dinero que había ahorrado para pagar deudas, además de celulares nuevos que aún no había utilizado.

La mujer denunciante señaló que este robo representa un golpe devastador para su economía, ya que tras superar problemas de salud hace un año, había retomado sus actividades laborales y el dinero sustraído era fruto de su esfuerzo. No perdonaron nada, revisaron bolsos, cajones completos, hasta prendas de hilo.

Delincuentes dejaron todo desordenado tras buscar en cada rincón de los cuartos de los residentes.

Modalidad del robo

Según los vecinos, los sujetos ingresaron a los edificios simulando ayudar a apagar el incendio desde los pisos superiores. Aprovechando el pánico y la confusión, irrumpieron en las viviendas y sustrajeron dinero, celulares e incluso un televisor de una de las residentes.

El incendio comenzó al mediodía en una casona usada como almacén de bicicletas y se propagó a tres locales vecinos. Nueve unidades de bomberos acudieron a la zona para controlar las llamas, mientras Sedapal incrementó la presión de agua en los hidrantes cercanos. Las imágenes difundidas mostraron columnas de humo negro visibles desde varios metros.

Víctimas piden apoyo

Los vecinos afectados pidieron apoyo a la Policía Nacional del Perú para identificar y capturar a los responsables. Señalan que, además de las pérdidas materiales por el fuego, ahora enfrentan el impacto de haber sido víctimas de robo en medio de la emergencia.

Es así que el incendio en La Victoria expuso no solo la vulnerabilidad de los locales comerciales, sino también la inseguridad que enfrentan los vecinos.

La denuncia de robos durante la evacuación refleja cómo la delincuencia aprovecha el caos para actuar, dejando a las familias doblemente afectadas: por el fuego y por el saqueo. La exigencia ciudadana ahora apunta a que la Policía refuerce su presencia y garantice que estos hechos no queden impunes.