Marina de Guerra anuncia FUERTES OLEAJES ANÓMALOS: ¿Desde cuándo se registrará este fenómeno en el litoral?

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano para los próximos días.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26 de la DHN, este fenómeno estará presente del domingo 21 hasta el viernes 26 de junio. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 19 de junio, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero será desde la mañana del lunes 22, incrementando a moderado en tarde del martes 23 y disminuyendo a ligero en la tarde del miércoles 24 de junio.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, la llegada del oleaje ligero se registrará desde la mañana del lunes 22, subiendo a nivel moderado en la madrugada del martes 23 y volviendo a ligero por la tarde del miércoles 24 de junio.

Asimismo, al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero se percibirá desde la tarde del domingo 21, elevando a moderado en la mañana del lunes 22, intensificándose a fuerte en la noche del mismo día, regresando a moderado en la tarde del martes 23 para volver a ligero desde la tarde del jueves 25 de junio. Dicho pronóstico se extenderá hasta la región Tacna.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.