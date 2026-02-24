Capturan a presunto implicado en crimen de chofer de combi de la 'Ruta B': PNP incautó municiones en su poder

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sujeto que presuntamente estaría implicado en el cruel asesinato del chofer de la combi de la 'Ruta B'. Según información policial, el hecho ocurrió en la avenida Morales Duárez, en Cercado de Lima, el pasado martes 17 de febrero.

Intervienen a sospechoso

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Dirección de Investigación Criminal de la PNP realizó una publicación en donde informó sobre la detención del sujeto. Al respecto, las autoridades evitaron brindar su identificación; sin embargo, se espera más detalles sobre la intervención.

"Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI intervinieron a un presunto implicado en el homicidio por arma de fuego de un conductor de una empresa de transporte ocurrido el 17 de febrero en la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima", escribieron en una publicación realizada este martes 24 de febrero.

En tal sentido, se conoció que fueron los efectivos de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI, quienes realizaron la intervención del sujeto que estaría implicado en el ataque armado contra un conductor que, perdió la vida mientras culminaba su jornada laboral.

De acuerdo a la información policial, durante el registro personal, los agentes hallaron un celular, dos municiones y sustancias tóxicas, presuntamente drogas. Todos estos elementos serán sometidas a peritaje, para determinar su proveniencia.

Cabe mencionar que, la víctima fue identificada como Misael Romero Muñoz y, el día del ataque, se encontraba junto a su esposa y dos hijos menores de 12 años. Ellos se dirigían a su vivienda en la combi, que cubre desde la ruta desde plaza Unión hasta la zona de Mayolo en Los Olivos.

¿Cómo ocurrieron el crimen?

Según testigos, en pleno trayecto, cuando transitaban en la avenida Morales Duárez, a la altura de la calle 15 de agosto, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo para disparar hasta en seis oportunidades directamente contra el conductor.

Gravemente herido, la víctima, poniendo como prioridad la seguridad de su familia manejó unos metros más para alejarse de los atacantes y ponerlos a buen recaudo. La prima del fallecido habló con Exitosa y detalló que permaneció con vida varios minutos más, pero finalmente falleció al no recibir auxilio oportuno.

