Pablo Guede y jugadores de Alianza Lima se reunieron en medio de crisis ¿Le bajaron el dedo?

La crisis futbolística en Alianza Lima parece no tener cuando acabar a pesar de la victoria ante Sport Boys el pasado viernes en Matute. Y es que los hinchas siguen disconformes con el rendimiento del equipo y con el trabajo de Pablo Guede quien viene siendo cuestionado desde la eliminación internacional.

Reunión entre jugadores de Alianza y Pablo Guede

Pero mientras aficionado y dirigencia buscan la salida del estratega argentino, los jugadores del plantel victoriano tomaron una postura totalmente opuesta a ello. Esto se dio a conocer en la última edición del programa 'Desmarcados' a través del periodista Franco Lostaunau.

De acuerdo a lo indicado por el hombre de prensa, Paolo Guerrero citó a Pablo Guede y al resto de sus compañeros a una reunión en su casa con una firme consigna: dejar atrás cualquier tipo de cuestionamiento y empujar todos hacia el objetivo del campeonato.

"Hace un ratito, me contaron algo que puede ser la explicación de por qué Guede se queda y por qué tienen todos este mensaje, igualito todos. Me cuenta que el miércoles hubo una reunión en la casa de uno de los líderes de Alianza, del '9'. Los de arriba querían sacar a Guede, y en esa reunión los jugadores, conversando con todos, deciden darle el apoyo al técnico", indicó.

Luego de la decisión tomada, los referentes se comunicaron con las autoridades deportivas de Alianza Lima para transmitirles lo acordado. Con ello, se confirmó el respaldo total del primer equipo hacia el entrenador argentino a pesar del rendimiento en el campo de juego que sigue sin convencer.

"Hablan con la persona con la que tienen que hablar, diciéndole que ellos están cien por ciento con el entrenador. Se queda Guede, dirige, ganan y hay un solo mensaje. O sea, hay un apoyo de los jugadores para con el técnico. Tiene que ver con la declaración de todos al final", añadieron.

Jugará con el puntero

Con el duelo ante los rosados en el pasado, los dirigidos por Guede viajan rumbo a Cajamarca para protagonizar un partido clave por la punta del Torneo Apertura. Los íntimos enfrentarán a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón este sábado 28 de febrero desde la 1:15.

En resumen, el plantel de Alianza Lima respaldó a Pablo Guede tras sostener una reunión en casa de Paolo Guerrero. La intención de los jugadores es dejar atrás la eliminación de la Copa Libertadores y enfocarse en el título de la Liga 1.