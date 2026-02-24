PNP captura a extranjera señalada de participar en secuestro y muerte de joven en Cañete

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En un nuevo golpe a la delincuencia, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a una ciudadana de nacionalidad extranjera que era sindicada de participar en el secuestro y muerte de un joven en Cañete.

Capturan a mujer por participación en secuestro y muerte de un hombre

Tras varios meses de seguimiento, en la provincia de Cañete, una mujer identificada como Yurmelys Mendoza Torresalba, de 23 años, fue arrestada por agentes de la PNP tras encontrarse implicada en el secuestro y posterior asesinato de un joven trabajador de nombre Fares Soto Wong.

Este hecho de sangre se suscitó en agosto del año pasado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Al respecto, de acuerdo a las investigaciones policiales la fémina, cuyo alias es 'Yur', formaría parte de una banda criminal dedicada a la extorsión y el sicariato.

La víctima mortal, quien se desempeñaba como repartidor de delivery, fue retenido en contra de su voluntad y a su vez sus captores lo sometieron a actos de tortura. Bajo la falsa promesa de liberar a la víctima del cautiverio en que se encontraba, los hampones exigían a la familia el pago de 100 mil soles mediante mensajes de WhatsApp.

Los otros implicados en este crimen del joven repartidor de delivery

Cabe señalar que las autoridades policiales ha logrado identificar a quines también se encuentran involucrados en el crimen de Fares Soto Wong. Estos corresponden a los nombres Juan Daniel Linarez Rodríguez y Andri Matute Tovar, ambos extranjeros.

Estos sujetos habrían actuado en complicidad con la ahora detenida. De acuerdo a las indagaciones de las autoridades, Linarez Rodríguez guardaba una amistad con el occiso por lo que habría hecho uso de cercanía para poder trasladarlo hacia sus secuestradores.

Vale indicar que ambos tipos cuentan con una orden de búsqueda activa, sin embargo, entre las hipótesis que manejan las autoridades es que podrían haber evadido la justicia huyendo a otro país.

Es en ese contexto en que la captura de Mendoza Torresalba es un pieza clave para desarticular al resto de los integrantes de la banda criminal, la cual no se descarta que haya cometido delitos bajo la misma modalidad.

Como vemos, luego de varios meses de seguimiento, efectivos de la Policía Nacional capturaron a la ciudadana extranjera Yumerlys Mendoza Torresalba, alias 'Yur', quien se encuentra sindicada de participar en el secuestro y posterior homicidio de un joven repartidor en agosto del año pasado en el distrito de San Juan de Miraflores.