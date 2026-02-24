Dejan maletín con cartuchos de dinamita en puerta de pizzería en av. Canadá: Serían víctimas de extorsión

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Sujetos desconocidos dejaron un maletín que tenía en su interior dos cartuchos de dinamita, en la puerta de una conocida pizzería ubicada en el distrito de San Borja. Según se conoció, los dueños del local estarían siendo víctimas de amenazas por parte de extorsionadores.

Lanzaron agua para evitar detonación

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la mañana de este martes 24 de febrero, exactamente en la cuadra 18 de la avenida Canadá. Efectivos policiales realizaron las diligencias de ley correspondientes.

La pizzería se encuentra en un primer piso, por lo que fueron los propietarios del inmueble que consta de una vivienda de cinco pisos, quienes percibieron un olor a quemado. Al ser permanente este, salieron de su casa y descubrieron el maletín que contenía los cartuchos aparentemente encendidos.

Fue en ese preciso momento que, reaccionaron y lanzaron agua al mismo para evitar que el artefacto explosivo detone, cumpliendo su objetivo. Esta reacción evitó que haya ocurrido una desgracia que podría involucrar a transeúntes que pasen por la zona.

Cabe mencionar que, al costado de la pizzería funciona un hospedaje. Nuestro medio mantuvo diálogo con los encargados del mismo y estos, descartaron que el atentado haya sido dirigido hacia su negocio. Según precisaron, los propietarios de la pizzería son los que estarían siendo víctimas de amenazas por parte de extorsionadores.

Vecinos aseguran que no es único ataque en la zona

Ante este hecho, Exitosa pudo conversar con los vecinos de la zona que, señalaron no es la primera situación de violencia ocurrida. De acuerdo a su relato, en noviembre del 2025, se reportó un ataque armado hacia un chifa que se ubica al frente del inmueble. Este hecho dejó herido al cocinero.

"Está muy mal, ¿cómo van a hacer eso?, no es justo. Esta pizzería tiene años y no es justo. Gente que trabaja no le dan espacio, pero gente que roba les dicen 'si pasa', no es justo", dijo una vecina.

Luego de este hecho, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el mencionado local para realizar las diligencias correspondientes. Es así que, procedieron a cercar la zona e incautar el elemento explosivo. Las cámaras de vigilancia del hospedaje serán de ayuda fundamental para identificar a los sujetos responsables de este acto y poder dar con su captura.

De esta manera, las autoridades investigarán quienes son los sujetos que dejaron una maleta con cartuchos de dinamita en su interior, con la cual habrían pretendido sembrar el temor ante pedidos de extorsión.