Caída de helicóptero de la FAP en Arequipa: Perrito sobrevive y es hallado aferrándose a su dueño

Luego de confirmarse que las 15 personas que iban en un helicópetro Mi-17, en la localidad de Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, en la región Arequipa, fallecieron tras la caída del vehículo aéreo, entre los escombros se ha hallado a un perrito con vida aferrado al cuerpo de su dueño.

El único sobreviviente de la tragedia en Arequipa

El pequeño can se convirtió en el único sobreviviente de este accidente aéreo que sufrió la aeronave de la FAP que cayó aproximadamente a 7 kilómetros de la zona urbana, un espacio caracterizado por tener un terreno de difícil acceso, con presencia de pendientes rocosas y casi nula vegetación.

Durante las tareas de recuperación de los cuerpos de las víctimas mortales, un hecho totalmente conmovedor fue observado por los efectivos de rescate: un perrito de raza Chihuahua logró sobrevivir a la colisión del helicóptero y se encontraba junto a su dueño que yacía sin vida.

La mascota fue exactamente ubicada en medio del fuselaje, posteriormente los agentes de la Fuerza Aérea del Perú procedieron a trasladarlo a un lugar seguro. Lo que llamó la atención fue que aún tenía vida debido a las condiciones adversas como la geografía accidentada, oscuridad y frío del lugar.

En tanto, según las personas que lo rescataron el perrito Chihuahua no puso resistencia ni mostró intentos de querer huir lo que único que realizó fue permanecer al lado su dueño, como en una especie de fidelidad y custodia.

Fallecen 15 personas tras accidente aéreo

A través de un comunicado oficial, la FAP confirmó que como producto del accidente, el personal de rescate que se dirigió al lugar de los hechos confirmó la muerte de cuatros tripulantes de la aeronave y 11 de los pasajeros que se encontraban a bordo. Ellos fueron identificados así:

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Suboficial de primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove

Suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huaman

Coronel FAP Javier Nole González de 50 años

Ivis Rodríguez Romero de 49 años

Un menor de 17 años de iniciales R. N. R.

Un menor de 15 años de iniciales F. N. R.

Elisa Bernal Paredes de 49 años

Un menor de 14 años de iniciales G. T. B.

Un menor de 14 años de iniciales F. T. B.

Un menor de 14 años de iniciales M. G. M. L.

Zoila Fernández Medina de 45 años

Un menor de 14 años de iniciales M. G. F.

Un menor de 3 años de iniciales A. G. F.

