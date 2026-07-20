Cierran vías desde HOY lunes 20 y MAÑANA martes 21 por desfile cívico militar en la Costa Verde: Conozca las rutas de desvío

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si tienes previsto circular por el Callao este lunes 20 o martes 21 de julio, toma precauciones. El Gobierno Regional anunció el cierre temporal de importantes tramos de la Costa Verde debido al Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos y utilizar rutas alternas.

El tránsito vehicular en el Callao sufrirá importantes modificaciones durante este lunes 20 y martes 21 de julio con motivo del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar, una actividad organizada como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias. La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo del evento, por lo que miles de conductores deberán modificar sus recorridos habituales.

Las restricciones afectarán principalmente el circuito de playas de la Costa Verde chalaca, una de las vías más utilizadas para conectar el Callao con diversos distritos de Lima. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a informarse sobre los horarios de cierre y optar por rutas alternas para evitar largas demoras.

¿Qué vías estarán cerradas?

El lunes 20 de julio, desde las 8:00 de la mañana, permanecerá cerrado el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau, en Chucuito, y la bajada de la avenida Santa Rosa.

En tanto, el martes 21 de julio las restricciones serán mayores. El cierre comenzará a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 8:00 de la noche, ampliándose desde la avenida Miguel Grau hasta la avenida Haya de la Torre. Durante toda esa jornada no se permitirá el tránsito vehicular en dicho recorrido debido al desarrollo del desfile y las labores de seguridad.

Las autoridades recomendaron a los conductores salir con mayor anticipación de lo habitual y mantenerse atentos a la señalización instalada en la zona para evitar inconvenientes.

Rutas alternas y recomendaciones

Para reducir el impacto del cierre, el Gobierno Regional del Callao habilitó rutas alternas por avenidas internas y accesos secundarios que permitirán desplazarse entre Lima y el primer puerto. Asimismo, el transporte público también modificará algunos de sus recorridos durante ambas jornadas.

De Lima hacia el Callao: avenidas Haya de la Torre y Venezuela.

avenidas Haya de la Torre y Venezuela. Del Callao hacia Lima: avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.

Quienes deseen asistir al desfile deberán considerar que existirán accesos diferenciados para peatones, vehículos autorizados y buses oficiales, además de controles de seguridad en los puntos de ingreso al evento.

La recomendación principal es evitar desplazamientos innecesarios por la zona de la Costa Verde durante los horarios de restricción y consultar previamente las rutas disponibles antes de iniciar el viaje.

En conclusión, si planeas movilizarte por el Callao este 20 y 21 de julio, revisar los cierres y organizar tu ruta con anticipación será clave para evitar congestiones y llegar a tiempo a tu destino.