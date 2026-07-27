Cierre de la avenida Brasil: ATU anuncia rutas alternas para el transporte público

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (AUT) informó que este lunes 28 y mares 29 de julio se aplicará un plan especial de desvíos en diversas rutas de transporte público debido al cierre de la avenida Brasil, donde se desarrollára la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarollo de las actividades oficiales, por lo que miles de usuarios deberán tomar rutas alternativas durante ambis días.

¿En qué sectores se dará el cierre?

El cierre de la avenida Brasil comprenderá el tramo entre las avenidas Bolívar y Javier Prado, lo que afectará la circulación de buses de transporte público, corredores complementarios y vehículos particulares que normalmente utilizan esta importante vía para desplazarse entre los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y Breña.

Ante ello, la ATU detalló que las unidades que circulan de norte a sur serán desviadas por avenidas como Del Ejército, Salaverry, Sucre, La Marina y otras vías alternas, dependiendo de la ruta de cada empresa de transporte. En tanto, los vehículos que se dirijan de sur a norte también modificarán sus recorridos utilizando arterias paralelas para evitar la zona restringida.

Recomendaciones para los pasajeros

Asimismo, la entidad exhortó a los pasajeros a salir con anticipación hacia sus destinos, ya que los cambios temporales podrían generar demoras y mayor congestión vehicular en los alrededores del perímetro cerrado. También recomendó mantenerse informados mediante sus canales oficiales para conocer el detalle de las rutas afectadas y los recorridos alternativos.

Despliegue para ordenar tránsito

La Policía Nacional y personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima participarán en el control del tránsito y orientarán tanto a conductores como a peatones durante la ejecución del operativo. El objetivo es mantener el orden y reducir el impacto que ocasionará el cierre de una de las principales avenidas de la capital.

Plan de desvío vehicular ejecutado para las Fiestas Patrias 2025

Finalmente, la ATU recordó que estas restricciones solo estarán vigentes durante las actividades oficiales por Fiestas Patrias y que, una vez concluido el desfile, el tránsito será restablecido de manera progresiva. La entidad pidió comprensión a la ciudadanía y reiteró que el plan de desvíos busca priorizar la seguridad de los asistentes y garantizar el adecuado desarrollo de la tradicional ceremonia cívico-militar.