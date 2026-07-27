Camino Inca reabre una de sus rutas más emblemáticas este sábado 1 de agosto: turistas nacionales y extranjeros podrán volver a recorrer el histórico

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Camino Inca es una de las experiencias de turismo de aventura y patrimonio más reconocidas del Perú. Cada año, miles de viajeros eligen esta ruta para llegar a Machu Picchu mientras recorren antiguos senderos construidos por los incas, rodeados de montañas, bosques nubosos y vestigios arqueológicos que forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Luego de permanecer cerrado debido a los daños ocasionados por eventos naturales y tras varios meses de trabajos especializados de conservación, el Ministerio de Cultura anunció que la Ruta 5 de la Red de Caminos Inka volverá a recibir visitantes desde el próximo 1 de agosto.

La decisión fue adoptada luego de que especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, junto con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Gercetur y la Municipalidad Distrital de Machupicchu, verificaran que el recorrido cumple con las condiciones necesarias de seguridad y transitabilidad para recibir nuevamente a los visitantes.

Camino inca a Machu Picchu

Trabajos permitieron recuperar la transitabilidad

La ruta que une Chachabamba con Wiñay Wayna, conocida también como el Camino Sagrado, había sido afectada por las intensas precipitaciones registradas durante los primeros meses del año, lo que obligó a restringir temporalmente el ingreso de turistas para garantizar su seguridad.

Durante este periodo se ejecutaron labores de conservación y mantenimiento orientadas a restablecer las condiciones del camino. Entre ellas destacaron el retiro de rocas inestables y árboles caídos, la limpieza de escombros, la consolidación de muros de contención, la rehabilitación de escalinatas y calzadas originales, además del mantenimiento de puentes, pasamanos y otras estructuras de madera que forman parte del recorrido. También se realizó el control de la vegetación a lo largo del sendero.

Gracias a estas intervenciones, las autoridades otorgaron la conformidad técnica para que el tramo vuelva a operar con normalidad, garantizando mejores condiciones para quienes opten por esta alternativa para llegar a la llaqta de Machu Picchu.

Camino Inca

Una alternativa para descubrir la historia antes de llegar a Machu Picchu

La Ruta 5 constituye uno de los accesos históricos a Machu Picchu y forma parte de la Red de Caminos Inka, un extenso sistema vial construido por el Tahuantinsuyo que conecta diversos sitios arqueológicos de gran importancia cultural.

A diferencia del ingreso convencional, este recorrido permite a los viajeros vivir una experiencia de senderismo mientras atraviesan paisajes andinos y zonas de abundante vegetación, además de apreciar monumentos arqueológicos antes de llegar a la ciudadela inca. Precisamente por su riqueza histórica y paisajística, este tramo es uno de los más valorados por quienes buscan combinar naturaleza, aventura y patrimonio cultural en una sola experiencia.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco reiteró que las intervenciones realizadas respondieron a criterios técnicos especializados para preservar la integridad del Camino Inka y asegurar que el tránsito de visitantes se desarrolle en condiciones adecuadas, luego de los daños ocasionados por los fenómenos climáticos de inicios de año.